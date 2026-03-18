Znana pevka je prvič postala mamica

S.B.
Svet slavnih
18. 03. 2026 11.55

Carly Rae Jepsen, pop zvezdnica, znana po hitu 'Call Me Maybe', je potrdila, da je postala mamica. To je njen prvi otrok z možem Cole M.G.N, s katerim se je poročila lani novembra.

Carly Rae Jepsen

Carly Rae Jepsen, priljubljena pop pevka, ki nas je osvojila z megahitom Call Me Maybe, je postala mamica. Cole M.G.N. in Carly sta se oktobra poročila in svojo ljubezen ovekovečila v intimnem krogu na poročnem slavju v New Yorku, že novembra pa je pevka razkrila, da skupaj pričakujeta tudi svojega prvega otroka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tokrat pa je na Instagramu delila zgodbo, na kateri je objavila čudovito fotografijo z novorojenčkom v naročju. Ob tem pa je zapisala: "Zadnji dnevi so bili polni čustev in sreče, dobrodošel na svetu, mali sonček!"

Njeni sledilci so navdušeno komentirali in pisali čestitke, kot so "Najlepša novica leta!" in "Carly, videti si čudovito kot mama!" Tudi glasbeni kolegi in prijatelji so ji izrazili podporo. Ime otroka pa zaenkrat ostaja še skrivnost, čeprav mnogi že komaj čakajo razkritje.

Oboževalce pa hkrati zanima tudi, kako bo nova vloga vplivala na njeno glasbo in prihodnje projekte. Carly je že večkrat v intervjujuh poudarila, da ji je materinstvo prineslo nov občutek globine in perspektive, ki bo verjetno odseval v njeni umetnosti.

Vir: Enews.com

Carly Rae Jepsen rojstvo otroka prvorojenec novopečena mamica Call Me Maybe
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
