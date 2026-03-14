Zvezdnica rodila tri otroke moškemu, ki jo je varal

Ljubezen, ki se je začela z ognjem – in končala v pepelu

Leta 2017 se je Cardi B zaljubila v raperja Offseta, člana skupine Migos. Iskrice so preskočile hitro, že po nekaj mesecih pa sta se skrivaj poročila. Poročila sta se septembra istega leta, mediji pa so za to izvedeli šele devet mesecev pozneje. Njuno razmerje je bilo od začetka strastno, a tudi polno preizkušenj. Kljub vzajemni podpori v karieri so ju nenehno spremljale govorice o nezvestobi, prepirih in ločitvi.

Starševstvo sredi kaosa

Leta 2018 se jima je rodila prva hči Kulture Kiari Cephus, kar je bil za Cardi eden najlepših trenutkov v življenju. Kot je večkrat povedala, jo je materinstvo popolnoma spremenilo – postala je bolj odgovorna in hkrati zaščitniška. A težave v zakonu so se hitro vrnile. Decembra istega leta sta se razšla, čeprav nikoli dokončno. Kljub več ločitvenim postopkom sta se vedno znova vračala drug k drugemu. Leta 2021 se jima je rodil sin Wave Set Cephus, kar je paru prineslo novo upanje, a tudi tokrat le začasno. Ko je Cardi leta 2024 rodila tretjega otroka, hčer Blossom, je bilo že jasno, da je njun odnos dokončno uničen. Offsetova ponavljajoča nezvestoba je razbila zaupanje, ki ga je dolgo poskušala ohraniti. "Vedno sem verjela v družino. Hotela sem, da moji otroci odraščajo s staršema, ki se imata rada. A ne morem več živeti v bolečini," je priznala v enem izmed intervjujev.

Ženska med ljubeznijo in svobodo

Po ločitvi je Cardi B dolgo iskala ravnovesje med družino, kariero in notranjim mirom. A življenje ji je ponovno prineslo presenečenje – jeseni 2024 je spoznala Stefona Diggsa, igralca ameriškega nogometa v ligi NFL.

icon-expand Zvezdnica ostaja osredotočena predvsem na svoje otroke. Pogosto poudarja, da so prav oni njen največji vir moči. FOTO: Profimedia

Njuna zveza se je hitro poglobila, čeprav so ju spremljale številne govorice in dvomi. Junija 2025 je Cardi uradno potrdila razmerje z objavo skupnih fotografij na Instagramu, septembra pa je v intervjuju z Gayle King razkrila, da pričakuje četrtega otroka – prvega s Stefonom.

Ljubezen pod pritiskom slave

Čeprav se je zdelo, da je Cardi končno našla srečo, tudi ta zveza ni brez senc. Diggsa so že obtožili nezvestobe, kar je za pevko, ki si je prisegla, da si več ne bo dovolila čustvenih ran, še ena boleča preizkušnja. Kljub temu Cardi ostaja osredotočena predvsem na svoje otroke. Pogosto poudarja, da so prav oni njen največji vir moči. "Ko zjutraj vidim njihove nasmehe, vem, da sem naredila prav – tudi če sem se morala boriti z vsem svetom," je priznala v enem izmed posnetkov na Instagramu.

Boj za svobodo in pravičnost