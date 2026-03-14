Še nimaš računa?
Zvezdnica rodila tri otroke moškemu, ki jo je varal

B.R.
Svet slavnih 1
14. 03. 2026 04.00

Raperka Cardi B (pravim imenom Kiara Kendrell Cephus) je ena najbolj prepoznavnih osebnosti sodobne glasbene industrije. Njen vzpon iz newyorških ulic na svetovne glasbene lestvice je bil osupljiv – a za bliščem uspeha se skriva ženska, ki je v zadnjih letih doživela burno obdobje ljubezni, razočaranj in novih začetkov.

Cardi B in Offset

Ljubezen, ki se je začela z ognjem – in končala v pepelu

Leta 2017 se je Cardi B zaljubila v raperja Offseta, člana skupine Migos. Iskrice so preskočile hitro, že po nekaj mesecih pa sta se skrivaj poročila. Poročila sta se septembra istega leta, mediji pa so za to izvedeli šele devet mesecev pozneje.

Njuno razmerje je bilo od začetka strastno, a tudi polno preizkušenj. Kljub vzajemni podpori v karieri so ju nenehno spremljale govorice o nezvestobi, prepirih in ločitvi.

Leta 2017 se je Cardi B zaljubila v raperja Offseta, člana skupine Migos. Iskrice so preskočile hitro, že po nekaj mesecih pa sta se skrivaj poročila. FOTO: Profimedia

Starševstvo sredi kaosa

Leta 2018 se jima je rodila prva hči Kulture Kiari Cephus, kar je bil za Cardi eden najlepših trenutkov v življenju. Kot je večkrat povedala, jo je materinstvo popolnoma spremenilo – postala je bolj odgovorna in hkrati zaščitniška.

A težave v zakonu so se hitro vrnile. Decembra istega leta sta se razšla, čeprav nikoli dokončno. Kljub več ločitvenim postopkom sta se vedno znova vračala drug k drugemu. Leta 2021 se jima je rodil sin Wave Set Cephus, kar je paru prineslo novo upanje, a tudi tokrat le začasno.

Ko je Cardi leta 2024 rodila tretjega otroka, hčer Blossom, je bilo že jasno, da je njun odnos dokončno uničen. Offsetova ponavljajoča nezvestoba je razbila zaupanje, ki ga je dolgo poskušala ohraniti. "Vedno sem verjela v družino. Hotela sem, da moji otroci odraščajo s staršema, ki se imata rada. A ne morem več živeti v bolečini," je priznala v enem izmed intervjujev.

Ženska med ljubeznijo in svobodo

Po ločitvi je Cardi B dolgo iskala ravnovesje med družino, kariero in notranjim mirom. A življenje ji je ponovno prineslo presenečenje – jeseni 2024 je spoznala Stefona Diggsa, igralca ameriškega nogometa v ligi NFL.

Zvezdnica ostaja osredotočena predvsem na svoje otroke. Pogosto poudarja, da so prav oni njen največji vir moči. FOTO: Profimedia

Njuna zveza se je hitro poglobila, čeprav so ju spremljale številne govorice in dvomi. Junija 2025 je Cardi uradno potrdila razmerje z objavo skupnih fotografij na Instagramu, septembra pa je v intervjuju z Gayle King razkrila, da pričakuje četrtega otroka – prvega s Stefonom.

Ljubezen pod pritiskom slave

Čeprav se je zdelo, da je Cardi končno našla srečo, tudi ta zveza ni brez senc. Diggsa so že obtožili nezvestobe, kar je za pevko, ki si je prisegla, da si več ne bo dovolila čustvenih ran, še ena boleča preizkušnja.

Kljub temu Cardi ostaja osredotočena predvsem na svoje otroke. Pogosto poudarja, da so prav oni njen največji vir moči. "Ko zjutraj vidim njihove nasmehe, vem, da sem naredila prav – tudi če sem se morala boriti z vsem svetom," je priznala v enem izmed posnetkov na Instagramu.

Boj za svobodo in pravičnost

Njeno zasebno življenje se je prepletlo tudi s sodnimi spori. Konec leta 2024 je bila Cardi vpletena v odmevno tožbo, ko jo je varnostnica Emani Ellis obtožila napada. Pevka je primer dobila – sodišče je razsodilo v njeno korist, kar je pomenilo pomembno zmago v obdobju, ko se je soočala s številnimi osebnimi izzivi.

Toda bitka, ki jo še vedno bije, je ločitveni postopek z Offsetom. Po njenih besedah jo nekdanji mož "drži za talko", saj zahteva milijone dolarjev in odlaša z razvezo. "Ne bom več plačevala za napake drugih. Želim si miru, ne milijonov.," je zapisala na družbenih omrežjih.

Cardi B Offset Stefon Diggs starševstvo ljubezen ločitev zvezdnica varanje
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom 20. 10. 2025 13.20
+1
to se vse z dolarčki ekvalizira, nč bat. vse je vedla vnaprej. samo da ne izpade lahka, mora malo dramatizirat. vse so iste. ko pride do denarja kar na enkrat postane fina dama. moškim je jasno kam pes taco moli, njej pa tudi, samo priznat nočejo.
ODGOVORI
1 0
