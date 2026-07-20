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Za to rojstnodnevno torto so porabili kar 28 ur

S.B.
Svet slavnih 0
20. 07. 2026 08.36

Ameriška raperka Cardi B je znova pokazala, da pri praznovanjih svojih otrok ne sklepa kompromisov. Za osmi rojstni dan svoje prvorojenke Kulture je pripravila razkošno zabavo v znamenju priljubljenih medvedkov Care Bears, največ pozornosti pa je pritegnila kar 107 centimetrov visoka rojstnodnevna torta.

cardi b

Štirinadstropna torta je bila okrašena z mavričnimi barvami, več kot 700 sladkornimi cvetovi, oblaki iz fondanta, zvezdicami in bleščicami. Pred torto je stalo sedem figuric Care Bears, ki so skupaj sestavljale ime slavljenke Kulture. V notranjosti so se skrivale mavrične plasti biskvita s pisanim posipom, ki je ob razrezu ustvaril pravo eksplozijo barv.

Za sladko mojstrovino je poskrbela slaščičarka Kristina Lavallee, znana kot The Cake Girl, ki s Cardi B sodeluje že več let. Razkrila je, da je za načrtovanje, peko in oblikovanje torte potrebovala kar 28 ur. Ob tem je poudarila, da ji veliko pomeni zaupanje pevke pri tako pomembnih družinskih trenutkih.

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Cardi B je utrinke z rojstnodnevnega praznovanja delila tudi na Instagramu

Objavila je fotografije in videoposnetke, na katerih družina in prijatelji skupaj zapojejo pesem 'Vse najboljše', slavljenka pa nato upihne svečke. Ob objavi je hčerko opisala kot svojo "najboljšo prijateljico v resničnem življenju" in ji namenila ganljivo voščilo.

Pevka je že večkrat poudarila, da želi svoje otroke vzgojiti v samozavestne in odgovorne ljudi. V preteklih intervjujih je dejala, da si želi, da bi bili njeni otroci "še boljša različica nje same", pri čemer ji veliko pomenita disciplina in izobrazba.

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