Za to rojstnodnevno torto so porabili kar 28 ur

Štirinadstropna torta je bila okrašena z mavričnimi barvami, več kot 700 sladkornimi cvetovi, oblaki iz fondanta, zvezdicami in bleščicami. Pred torto je stalo sedem figuric Care Bears, ki so skupaj sestavljale ime slavljenke Kulture. V notranjosti so se skrivale mavrične plasti biskvita s pisanim posipom, ki je ob razrezu ustvaril pravo eksplozijo barv.
Za sladko mojstrovino je poskrbela slaščičarka Kristina Lavallee, znana kot The Cake Girl, ki s Cardi B sodeluje že več let. Razkrila je, da je za načrtovanje, peko in oblikovanje torte potrebovala kar 28 ur. Ob tem je poudarila, da ji veliko pomeni zaupanje pevke pri tako pomembnih družinskih trenutkih.
Cardi B je utrinke z rojstnodnevnega praznovanja delila tudi na Instagramu
Objavila je fotografije in videoposnetke, na katerih družina in prijatelji skupaj zapojejo pesem 'Vse najboljše', slavljenka pa nato upihne svečke. Ob objavi je hčerko opisala kot svojo "najboljšo prijateljico v resničnem življenju" in ji namenila ganljivo voščilo.
Pevka je že večkrat poudarila, da želi svoje otroke vzgojiti v samozavestne in odgovorne ljudi. V preteklih intervjujih je dejala, da si želi, da bi bili njeni otroci "še boljša različica nje same", pri čemer ji veliko pomenita disciplina in izobrazba.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV