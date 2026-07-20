Za to rojstnodnevno torto so porabili kar 28 ur

Štirinadstropna torta je bila okrašena z mavričnimi barvami, več kot 700 sladkornimi cvetovi, oblaki iz fondanta, zvezdicami in bleščicami. Pred torto je stalo sedem figuric Care Bears, ki so skupaj sestavljale ime slavljenke Kulture. V notranjosti so se skrivale mavrične plasti biskvita s pisanim posipom, ki je ob razrezu ustvaril pravo eksplozijo barv.

Za sladko mojstrovino je poskrbela slaščičarka Kristina Lavallee, znana kot The Cake Girl, ki s Cardi B sodeluje že več let. Razkrila je, da je za načrtovanje, peko in oblikovanje torte potrebovala kar 28 ur. Ob tem je poudarila, da ji veliko pomeni zaupanje pevke pri tako pomembnih družinskih trenutkih.