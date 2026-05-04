Pri 53 letih znova postala mama

Par je veselo novico delil na družbenih omrežjih, kjer sta izrazila hvaležnost in srečo ob prihodu novega družinskega člana. Dojenček se je pridružil njuni družini, ki jo že sestavljata hči Raddix, rojena 2019 in sin Cardinal, rojen 2024. Diazova in Madden sta poudarila, da želita ohraniti zasebnost svojega otroka, zato ne nameravata deliti fotografij ali dodatnih podrobnosti o novorojenčku.

Cameron Diaz se je po dolgi in zelo uspešni igralski karieri postopoma umaknila iz filmske industrije. Znana je po vlogah v filmih, kot so Charliejevi angelčki, Družice in Maska, v zadnjih letih pa se je odločila, da bo več časa posvetila družini in zasebnemu življenju. V intervjujih je večkrat poudarila, da ji je materinstvo prineslo povsem novo perspektivo in da uživa v bolj mirnem življenjskem ritmu, stran od hollywoodskega blišča. Novica je sprožila številne odzive oboževalcev, ki so paru čestitali in izrazili navdušenje nad širitvijo njihove družine.

Poleg družinskega življenja se je Diazova usmerila tudi v podjetništvo

Skupaj z drugimi soustanovitelji je lansirala blagovno znamko naravnih vin Avaline, ki odraža njeno zanimanje za bolj zdrav in uravnotežen življenjski slog. Njen mož Benji Madden je član rock skupine Good Charlotte, vendar tudi on v zadnjih letih daje večji poudarek družini. Par živi relativno umaknjeno življenje in redko deli podrobnosti z javnostjo, kar je v Hollywoodu precejšnja redkost.