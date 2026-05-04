Pri 53 letih znova postala mama

S.B.
Svet slavnih 2
04. 05. 2026 12.55

Ameriška igralka Cameron Diaz in njen mož, glasbenik Benji Madden, sta razveselila javnost z novico, da sta dobila tretjega otroka.

cameron diaz

Par je veselo novico delil na družbenih omrežjih, kjer sta izrazila hvaležnost in srečo ob prihodu novega družinskega člana. Dojenček se je pridružil njuni družini, ki jo že sestavljata hči Raddix, rojena 2019 in sin Cardinal, rojen 2024.

Diazova in Madden sta poudarila, da želita ohraniti zasebnost svojega otroka, zato ne nameravata deliti fotografij ali dodatnih podrobnosti o novorojenčku.

Cameron Diaz
Cameron DiazFOTO: Profimedia

Cameron Diaz se je po dolgi in zelo uspešni igralski karieri postopoma umaknila iz filmske industrije. Znana je po vlogah v filmih, kot so Charliejevi angelčki, Družice in Maska, v zadnjih letih pa se je odločila, da bo več časa posvetila družini in zasebnemu življenju.

V intervjujih je večkrat poudarila, da ji je materinstvo prineslo povsem novo perspektivo in da uživa v bolj mirnem življenjskem ritmu, stran od hollywoodskega blišča. Novica je sprožila številne odzive oboževalcev, ki so paru čestitali in izrazili navdušenje nad širitvijo njihove družine. 

Cameron Diaz
Cameron DiazFOTO: AP

Poleg družinskega življenja se je Diazova usmerila tudi v podjetništvo

Skupaj z drugimi soustanovitelji je lansirala blagovno znamko naravnih vin Avaline, ki odraža njeno zanimanje za bolj zdrav in uravnotežen življenjski slog.

Njen mož Benji Madden je član rock skupine Good Charlotte, vendar tudi on v zadnjih letih daje večji poudarek družini. Par živi relativno umaknjeno življenje in redko deli podrobnosti z javnostjo, kar je v Hollywoodu precejšnja redkost. 

Vir: Dailymail.com

Komentarji (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MartaLu 04. 05. 2026 15.42
po moje je poiskala nadomestno mamico.....in voila - nov otroček se je rodil.
galambszar 04. 05. 2026 15.29
-1
Pri taki časovnici bo pri 100 letih prvič babica.
