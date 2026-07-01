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Odraščal je brez očeta, danes pa je uspešna hollywoodska zvezda

S.B.
Svet slavnih 0
01. 07. 2026 04.00

Britanski igralec Callum Turner je danes ime, ki ga mnogi povezujejo z uspešnimi filmskimi vlogami in vse večjo prepoznavnostjo v Hollywoodu, a za njegovim uspehom stoji otroštvo, ki je bilo daleč od glamurja, ki ga živi danes.

Dua Lipa in Callum Turner

Britanski igralec Callum Turner je v zadnjih letih postal eno najbolj prepoznavnih imen mlajše generacije v filmski industriji, danes pa ga javnost vse pogosteje omenja tudi kot moža svetovne pop zvezdnice Dua Lipa.

Njegova zgodba pa ni klasična hollywoodska pravljica, v ozadju uspeha se skriva precej bolj skromna in delovna preteklost.

Odraščanje z mamo samohranilko

Callum je odraščal v Londonu, kjer je bilo vsakdanje življenje prežeto z realnimi izzivi, ne s filmskim bliščem. Njegova mama je delala v nočnem življenju in ga vzgajala sama, kar je pomenilo, da je moral že zgodaj razviti občutek za samostojnost.

Čeprav danes o svojem zasebnem življenju govori zadržano, je v preteklosti večkrat namignil, da mu je odraščanje brez očeta dalo drugačen pogled na odnose in odgovornost. Očetova odsotnost ni bila nekaj, kar bi javno dramatiziral, temveč del njegove realnosti, ki ga je spremljala od otroštva naprej.

Dua Lipa in Callum Turner
Dua Lipa in Callum TurnerFOTO: AP

Težko otroštvo, ki ga je izoblikovalo

Kljub temu Turner svojega otroštva ne opisuje zgolj negativno. Pogosto poudarja, da ga je prav odraščanje v zahtevnejšem okolju oblikovalo v osebo, ki danes ceni trdo delo in vztrajnost. Preden je postal igralec, se je preizkusil tudi v nogometu in pozneje v manekenstvu, šele nato pa se je popolnoma posvetil igralski karieri.

Danes je znan po vlogah v filmih in serijah, kot so The Capture, Fantastic Beasts in Masters of the Air, kjer se je uveljavil kot eden prepoznavnejših britanskih igralcev svoje generacije.

Ljubezenska zgodba z Dua Lipo

Turner in Dua Lipa sta se prvič začela povezovati leta 2024, ko sta bila večkrat opažena skupaj na dogodkih v Londonu in Los Angelesu. Njuna zveza je hitro postala ena najbolj spremljanih v svetu slavnih.

Po poročanju portala Vanity sta se zaročila leta 2025, letos pa tudi poročila na dveh ceremonijah, najprej v Londonu, nato pa še na razkošni poroki na Siciliji, ki je privabila številne znane goste in ogromno medijske pozornosti.

Dua Lipa in Callum Turner
Dua Lipa in Callum TurnerFOTO: Profimedia

Od skromnih začetkov do Hollywooda

Kljub uspehu pa njegova zgodba ostaja povezana z otroštvom, v katerem je moral hitro odrasti. Prav ta izkušnja pa mu je, kot kaže, dala vztrajnost in disciplino, ki ju danes prinaša v svoje vloge.

Danes Calluma Turnerja mnogi vidijo kot enega resnejših kandidatov za naslednjega Jamesa Bonda, saj s svojo pojavo, mirno karizmo in igralsko prezenco pogosto ustreza klasični predstavi slavnega agenta 007. 

Viri: ELLE, Daily Mail, Vanity

Callum Turner hollywoodski igralec otroštvo vztrajnost Dua Lipa
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