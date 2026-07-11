Ko je postala mama, se je vse spremenilo

V podkastu The Motherly Podcast je slavna igralka Busy Philipps spregovorila o tem, kako je vloga mame vplivala na njen pogled na svet, kaj bi svetovala mlajši različici sebe in zakaj meni, da je ena največjih stvari, ki jih lahko starši podarijo otrokom, iskren odnos do sebe.

Materinstvo jo je spodbudilo k aktivizmu

Philippsova je priznala, da pred rojstvom otrok ni vedno čutila potrebe, da bi javno izražala svoja stališča. Ko je postala mama, pa se je nekaj spremenilo. "Ko imaš otroke, začneš drugače gledati na svet," je pojasnila. Zavedanje, da odločitve odraslih vplivajo na prihodnost njenih otrok, jo je spodbudilo, da se je začela bolj zavzemati za stvari, v katere verjame. Po njenem mnenju starševstvo ne pomeni le skrbi za otroka doma, ampak tudi razmišljanje o okolju, družbi in svetu, v katerem bodo otroci odraščali.

icon-expand Michelle Williams in Busy Philipps. FOTO: AP

Otrokom želi pokazati, da je v redu biti pristen

Ena njenih najpomembnejših življenjskih lekcij je povezana s pristnostjo. Busy pravi, da otroci ne potrebujejo popolnih staršev, temveč starše, ki so iskreni in zvesti sebi. Prepričana je, da je največje darilo, ki ga lahko starši dajo svojim otrokom, prav zgled. Če otroci vidijo, da njihovi starši sprejemajo sebe, sledijo svojim vrednotam in si dovolijo biti ranljivi, se tudi sami lažje naučijo samozavesti. "Otroci gledajo, kaj počnemo, ne samo, kaj jim govorimo," je eno od sporočil, ki jih poudarja v pogovorih o vzgoji.

Kaj bi danes povedala mlajši sebi?

Če bi lahko govorila s svojo mlajšo različico, bi ji svetovala, naj se manj obremenjuje s pričakovanji drugih ljudi in naj bolj zaupa lastnemu občutku. Kot številni starši tudi sama priznava, da se skozi materinstvo še vedno uči. Noben dan ni popoln, pomembno pa je, da se starši trudijo, priznajo napake in se z otroki povezujejo na iskren način.

icon-expand Michelle Williams in Busy Philipps. FOTO: AP

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