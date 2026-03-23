Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"

S.B.
Svet slavnih 0
23. 03. 2026 04.00

Bryana Holly, ameriška manekenka in vplivnica, ki je znana po svojem delu v modni industriji, še bolj pa zaradi romantične zveze z igralcem Nicholasom Houltom, je v zadnjih dneh tarča kritik. Mnogi so namreč njeno izbiro obleke za rdečo preprogo označili za neokusno. Bryana pa kritikom odgovarja: "Takole je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka."

Bryana Holly

Ameriška manekenka Bryana Holly je v zadnjih dneh pritegnila veliko pozornosti javnosti, potem ko je na družbenih omrežjih delila iskren vpogled v realnost materinstva. Njena objava je sprožila številne odzive, predvsem pa odprla pomembno temo o dojenju in spremembah ženskega telesa po porodu.

Hollyjeva je zaslovela kot model in obraz različnih modnih kampanj. Sodelovala je z znanimi agencijami, kot je Wilhelmina Models, ter se pojavljala v revijah, kot sta Maxim in Playboy. Veliko prepoznavnost je pridobila tudi prek Instagrama, kjer ima več kot milijon sledilcev.

Od leta 2017 je v zvezi z igralcem Nicholasom Houltom, skupaj imata dva otroka, prvega sina sta dobila leta 2018, drugega otroka, čigar spol in ime še skrivata pred javnostjo, pa leta 2022. Par naj bi se vmes tudi poročil, vendar svoje zasebno življenje večinoma ohranja stran od javnosti.

Pred dnevi sta se skupaj udeležila prestižnega dogodka po podelitvi oskarjev, kjer je Bryana s svojo podobo pritegnila pozornost javnosti. Kmalu zatem so se na spletu pojavili komentarji o njenem videzu, predvsem o njenem oprsju. Mnogi so ugibali, če se je igralka odločila za povečanje prsi. 

Bryana in Nicholas.FOTO: Profimedia

Namesto da bi se umaknila pred kritikami, je manekenka odkrito odgovorila in pojasnila, da je njen videz posledica dejstva, da je mama, ki doji. Kot je zapisala, gre preprosto za telo ženske, ki "ni dojila več ur", kar je pri doječih materah povsem običajno.

Resničnost dojenja, o kateri se premalo govori

Njena izjava je hitro obšla svet, saj je osvetlila realnost, ki jo mnoge dobro poznajo, napetost in spremembe v prsih, kadar dojenje ni redno. Številne ženske so se odzvale s podporo in delile lastne izkušnje, saj gre za naraven del materinstva, o katerem se pogosto ne govori dovolj odkrito.

Holly je s tem pokazala tudi, kako nerealna so pričakovanja glede popolnega videza žensk, še posebej v obdobju po porodu.

Odgovor na kritike

Manekenka je jasno poudarila, da javnosti ne dolguje razlage svojega telesa, vendar se je odločila spregovoriti, ker je želela razbiti napačne predstave. Njena izjava je bila razumljena kot odgovor na zasramovanje ženskega telesa in kot podpora vsem materam, ki se soočajo s podobnimi izkušnjami.

V času, ko so idealizirane podobe pogosto v ospredju, takšne iskrene zgodbe pomagajo normalizirati izkušnje, ki so v resnici zelo pogoste.

Bryana Holly je s preprosto, a iskreno razlago pokazala, da je materinstvo daleč od popolnih podob, ki jih pogosto vidimo na spletu. Njena zgodba je opomnik, da je telo po porodu drugačno in da je to povsem normalno. Hkrati pa je odprla prostor za bolj odprt pogovor o dojenju in izzivih, s katerimi se soočajo številne mame po vsem svetu.

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

