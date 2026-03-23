Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"

Ameriška manekenka Bryana Holly je v zadnjih dneh pritegnila veliko pozornosti javnosti, potem ko je na družbenih omrežjih delila iskren vpogled v realnost materinstva. Njena objava je sprožila številne odzive, predvsem pa odprla pomembno temo o dojenju in spremembah ženskega telesa po porodu.

Hollyjeva je zaslovela kot model in obraz različnih modnih kampanj. Sodelovala je z znanimi agencijami, kot je Wilhelmina Models, ter se pojavljala v revijah, kot sta Maxim in Playboy. Veliko prepoznavnost je pridobila tudi prek Instagrama, kjer ima več kot milijon sledilcev.

Od leta 2017 je v zvezi z igralcem Nicholasom Houltom, skupaj imata dva otroka, prvega sina sta dobila leta 2018, drugega otroka, čigar spol in ime še skrivata pred javnostjo, pa leta 2022. Par naj bi se vmes tudi poročil, vendar svoje zasebno življenje večinoma ohranja stran od javnosti.

Pred dnevi sta se skupaj udeležila prestižnega dogodka po podelitvi oskarjev, kjer je Bryana s svojo podobo pritegnila pozornost javnosti. Kmalu zatem so se na spletu pojavili komentarji o njenem videzu, predvsem o njenem oprsju. Mnogi so ugibali, če se je igralka odločila za povečanje prsi.