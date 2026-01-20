Bibaleze.si
Ne želim sprave z družino: Mladi Beckham javno o razkolu

B.R.
Svet slavnih 0
20. 01. 2026 08.06

Brooklyn Beckham je prvič javno spregovoril o dolgotrajnih ugibanjih o razkolu v svoji družini. V čustvenem zapisu na Instagramu je poudaril, da si sprave z Davidom in Victorio Beckham ne želi ter da je zaradi pritiska in nadzora staršev trpel tesnobo, ki je izginila šele, ko se je od njih distanciral.

Romeo, Cruz, Brooklyn in David Beckham

David in Victoria Beckham imata skupaj štiri otroke: Brooklyna, Romea, Cruza in hčerko Harper Seven. A zadnje čase je v družini zelo napeto.

Kot poroča BBC, je 26-letni Brooklyn prvič neposredno naslovil večmesečna ugibanja o razkolu v eni najbolj prepoznavnih družin na svetu. Zapisal je, da je situacijo dolgo skušal ohraniti zasebno, a da mu je družina s svojimi dejanji pustila "brez izbire, kot da pove svojo plat zgodbe".

Brooklyn je prvič neposredno naslovil večmesečna ugibanja o razkolu v družini.
Brooklyn je prvič neposredno naslovil večmesečna ugibanja o razkolu v družini. FOTO: Profimedia

"Molčal sem leta in naredil vse, da bi te zadeve ostale zasebne," je zapisal v objavi, ki jo je videlo več kot 16 milijonov njegovih sledilcev. "Na žalost so moji starši in njihova ekipa še naprej hodili v medije, zato sem bil prisiljen spregovoriti zase in povedati resnico – vsaj o delu laži, ki so bile objavljene."

V eni najbolj odmevnih izjav je Brooklyn izrecno zapisal, da si sprave ne želi. "Ne želim se spraviti z družino. Ne nadzira me nihče – prvič v življenju se postavljam zase," je poudaril.

Ob tem je dodal, da je bil večino življenja pod pritiskom in nadzorom staršev, kar je pri njem povzročalo hudo tesnobo. Kot je zapisal, je ta izginila šele, ko se je od družine distanciral. "Odkar sem stopil stran, je tesnoba, s katero sem odraščal, prvič izginila," je navedel.

BBC je potrdil, da je za odziv zaprosil predstavnike Davida in Victorie Beckham, ki razkola doslej javno nista komentirala.

Družina Victorie Beckham in Anna Wintour
Družina Victorie Beckham in Anna Wintour FOTO: Victoria Beckham

Velik del zapisa je Brooklyn namenil zaščiti svoje žene Nicole Peltz Beckham, ameriške igralke in hčerke milijarderja Nelsona Peltza. Kot je zapisal, naj bi bila Nicola "dosledno nespoštovana" s strani njegove družine, kljub poskusom, da bi odnose zgladili.

Posebej se je dotaknil poroke leta 2022, za katero trdi, da jo je njegova mati poskušala sabotirati. Brooklyn je zapisal, da je Victoria Beckham tik pred poroko odpovedala izdelavo poročne obleke za Nicolo, čeprav naj bi bila nad projektom zelo navdušena, zaradi česar je bila prisiljena v zadnjem trenutku poiskati drugo obleko.

Brooklyn je v objavi izpostavil tudi dogodek s poročnega slavja, kjer naj bi njegova mati prevzela pozornost med prvim plesom mladoporočencev. Po njegovih besedah je bil poklican na oder, kjer ga je namesto žene pričakala mati in z njim plesala na način, ki ga je označil za neprimernega in ponižujočega.

Prav zaradi takšnih izkušenj sta z Nicolo leta 2025 obnovila poročne zaobljube. Kot je zapisal, sta si želela novih spominov, "ki prinašajo veselje in srečo, ne pa tesnobe in zadrege".

V zapisu je Brooklyn staršem očital tudi, da so ga tik pred poroko pritiskali, naj podpiše dokumente, s katerimi bi se odpovedal pravicam do svojega imena. Ni jasno, na katere pravice se nanaša, a je zapisal, da je zavrnitev vplivala na finančne dogovore in da se je odnos staršev do njega po tem močno spremenil.

"To je vplivalo na izplačilo, od takrat pa me nikoli več niso obravnavali enako," je dodal.

Brooklyn se je dotaknil tudi svoje odsotnosti s 50. rojstnega dne očeta Davida Beckhama maja letos. Kot je zapisal, sta z ženo v London pripotovala z namenom, da bi preživela čas z očetom, a naj bi bila teden dni pred slavjem zavrnjena.

Takrat je vir za BBC navedel, da se Brooklyn dogodka ni udeležil zaradi prisotnosti mlajšega brata Romea in ženske, s katero je bil v preteklosti povezan.

V objavi je Brooklyn družini očital, da daje prednost javni podobi in poslovnim interesom pred pristnimi družinskimi odnosi. "Brand Beckham je vedno na prvem mestu," je zapisal in dodal, da je po njegovem mnenju družinska ljubezen odvisna od tega, koliko objav nekdo deli na družbenih omrežjih.

Beckhamovi presenečeni: sin komunikacijo prepustil odvetnikom
Brooklyn Beckham družinski razkol Victoria Beckham David Beckham Nicola Peltz Beckham Nicole Peltz Beckham
