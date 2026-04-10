Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Preobrat: Sean P Spears opustil očetov priimek v podporo mami

S.B.
Svet slavnih 1
10. 04. 2026 04.00

Po letih napetih družinskih odnosov se zdi, da se življenje Britney Spears vendarle obrača v mirnejšo smer. Tuji mediji zadnje dni poročajo o ganljivem preobratu v odnosu med pop zvezdnico in njenima sinovoma, Seanom Prestonom ter Jaydnom Jamesom.

britney

Ameriški mediji poročajo, da se je Britney Spears po dolgem obdobju odtujenosti znova zbližala z obema sinovoma, Seanom Prestonom in Jaydnom Jamesom. Največ pozornosti je vzbudila poteza starejšega sina, 20-letnega Seana, ki je na Instagramu opustil očetov priimek Federline in se preimenoval v Sean P Spears. Čeprav ne gre za uradno pravno spremembo, so številni prepričani, da gre za močno simbolično gesto podpore materi.

Do spremembe je prišlo le nekaj dni po njunem skupnem družinskem oddihu na jahti, kjer je Britney po dolgem času znova pozirala skupaj z obema sinovoma. Fotografije nasmejane družine so hitro zaokrožile splet in sprožile val odzivov med oboževalci, ki so prepričani, da pevka končno doživlja trenutke miru, po katerih je hrepenela leta.

Britney Spears in Kevin Federline sta bila poročena tri leta.
Britney Spears in Kevin Federline sta bila poročena tri leta.FOTO: AP

Še bolj pomenljivo je, da se je to zgodilo v zelo občutljivem obdobju za pevko. Marca se je namreč znašla v središču pozornosti zaradi aretacije zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola, prav takrat pa naj bi ji sinova stopila ob stran. Viri blizu družine trdijo, da ji želita pomagati in da je družina trenutno njena največja opora.

Zgodba, ki je še včeraj delovala kot žalosten primer razbite družine, danes dobiva precej bolj upajoč epilog. Namesto sramu in zavračanja zdaj v ospredje stopata odpuščanje in nova priložnost za odnos med materjo in sinovoma. Za Britney je to morda najpomembnejša zmaga zadnjih let.

Vir: People, Pagesix

Prejšnji članek
Prehrana

Recept za hitro pripravljen, a zelo hranljiv otroški obrok

Naslednji članek
Svet slavnih

Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi

Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx 10. 04. 2026 09.47
podporo ja itak
ODGOVORI
0 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1647