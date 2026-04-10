Preobrat: Sean P Spears opustil očetov priimek v podporo mami

Ameriški mediji poročajo, da se je Britney Spears po dolgem obdobju odtujenosti znova zbližala z obema sinovoma, Seanom Prestonom in Jaydnom Jamesom. Največ pozornosti je vzbudila poteza starejšega sina, 20-letnega Seana, ki je na Instagramu opustil očetov priimek Federline in se preimenoval v Sean P Spears. Čeprav ne gre za uradno pravno spremembo, so številni prepričani, da gre za močno simbolično gesto podpore materi.
Do spremembe je prišlo le nekaj dni po njunem skupnem družinskem oddihu na jahti, kjer je Britney po dolgem času znova pozirala skupaj z obema sinovoma. Fotografije nasmejane družine so hitro zaokrožile splet in sprožile val odzivov med oboževalci, ki so prepričani, da pevka končno doživlja trenutke miru, po katerih je hrepenela leta.
Še bolj pomenljivo je, da se je to zgodilo v zelo občutljivem obdobju za pevko. Marca se je namreč znašla v središču pozornosti zaradi aretacije zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola, prav takrat pa naj bi ji sinova stopila ob stran. Viri blizu družine trdijo, da ji želita pomagati in da je družina trenutno njena največja opora.
Zgodba, ki je še včeraj delovala kot žalosten primer razbite družine, danes dobiva precej bolj upajoč epilog. Namesto sramu in zavračanja zdaj v ospredje stopata odpuščanje in nova priložnost za odnos med materjo in sinovoma. Za Britney je to morda najpomembnejša zmaga zadnjih let.
Vir: People, Pagesix
