Preobrat: Sean P Spears opustil očetov priimek v podporo mami

Ameriški mediji poročajo, da se je Britney Spears po dolgem obdobju odtujenosti znova zbližala z obema sinovoma, Seanom Prestonom in Jaydnom Jamesom. Največ pozornosti je vzbudila poteza starejšega sina, 20-letnega Seana, ki je na Instagramu opustil očetov priimek Federline in se preimenoval v Sean P Spears. Čeprav ne gre za uradno pravno spremembo, so številni prepričani, da gre za močno simbolično gesto podpore materi.

Do spremembe je prišlo le nekaj dni po njunem skupnem družinskem oddihu na jahti, kjer je Britney po dolgem času znova pozirala skupaj z obema sinovoma. Fotografije nasmejane družine so hitro zaokrožile splet in sprožile val odzivov med oboževalci, ki so prepričani, da pevka končno doživlja trenutke miru, po katerih je hrepenela leta.