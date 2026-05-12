Igralka Brianne Howey pričakuje drugega otroka

Par se je poročil leta 2021 po več letih zveze, prvega otroka, deklico, pa sta dobila leta 2023. Howeyjeva svoje družinsko življenje sicer večinoma skriva pred javnostjo, zato je bila objava za številne oboževalce veliko presenečenje.

36-letna igralka Brianne Howey je novico sporočila na materinski dan, ko je na Instagramu objavila fotografijo z lepo zaobljenim trebuščkom v rumeni obleki in pripisala: "Spet rastemo."

Med prvimi se je oglasila igralka Antonia Gentry, ki v seriji igra njeno hčerko Ginny, navdušenje pa so izrazili tudi drugi člani ekipe serije.

Novica je med oboževalci serije sprožila še dodatno navdušenje, saj se tretja sezona Ginny & Georgia konča z namigom na morebitno nosečnost Georgie. Na družbenih omrežjih so se zato hitro pojavile šale, da Howeyjeva 'metodno igra' svojo vlogo tudi zasebno.

Igralka je sicer že večkrat povedala, da jo je materinstvo močno spremenilo in ji pomagalo bolje razumeti svojo televizijsko junakinjo. V enem izmed intervjujev je priznala, da danes precej bolj razume zaščitniško plat Georgie, saj je tudi sama po rojstvu prve hčerke postala še bolj čustveno povezana z družino.