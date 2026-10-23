Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj

Macaulay je zaslovel čez noč, brata pa sta opazovala dogajanje

Vse se je spremenilo leta 1990, ko je Macaulay Culkin zaigral Kevina v božični uspešnici Sam doma. Film je postal svetovna uspešnica, Macaulay pa eden najbolj prepoznavnih otroških igralcev svoje generacije. Vendar v filmu ni nastopil sam. Njegov mlajši brat Kieran je igral Fullerja, Kevinovega bratranca, ki se ga gledalci spomnijo tudi po njegovem nagnjenju k pitju veliko kole. Macaulay je bil takrat zvezda, Kieran pa je šele začel graditi svojo pot. Kieran je pozneje v pogovorih z novinarji odkrito govoril o tem, kako nenavadno je bilo opazovati bratovo slavo. V intervjuju za The Hollywood Reporter leta 2021 se je spomnil, da so Macaulaya ljudje na ulici nadlegovali, ga ustavljali in celo snemali kapo z glave, da bi preverili, ali je res on. "Ubogi fant," je Kieran pozneje povzel bratovo izkušnjo z nenadno svetovno slavo. Ob tem je priznal, da takrat kot otrok ni povsem razumel razsežnosti bratove prepoznavnosti.

icon-expand Macaulay je zaslovel čez noč, brata pa sta opazovala dogajanje. FOTO: Profimedia

Kieran je potreboval čas, da je našel svojo pot

Čeprav je Kieran začel igrati že kot otrok, si ni takoj želel kariere, kakršno je imel njegov starejši brat. Dolga leta je nastopal v filmih, kot sta Oče neveste in Igby Goes Down, nato pa je postopoma zgradil svoj igralski slog. Pravi preboj v širši javnosti je doživel s serijo Succession, v kateri je igral Romana Roya, ciničnega, duhovitega in čustveno zapletenega člana bogate družine Roy. Za vlogo je prejel številna priznanja, med drugim emmyja in oskarja za film A Real Pain. V intervjuju za Esquire je Kieran spregovoril tudi o tem, kako je doživljal bratovo otroško slavo. Njegove besede so pokazale, da Macaulayeve izkušnje ni videl le skozi prizmo uspeha, temveč tudi kot breme, ki ga je moral njegov brat nositi že v zelo mladih letih.

icon-expand Njegov mlajši brat Kieran je igral Fullerja, Kevinovega bratranca. FOTO: Profimedia

Rory je bil najmlajši in je igral mlajši različici svojih bratov

Rory Culkin se je rodil leta 1989 in je najmlajši od sedmih otrok, ki sta jih imela Christopher Kit Culkin in Patricia Brentrup. V igralski svet je vstopil kot otrok, med drugim v filmih Richie Rich in Igby Goes Down, v katerih je igral mlajši različici likov, ki sta jih sicer upodobila Macaulay oziroma Kieran. A Rory ni ostal le "mlajši Macaulay". Kritike je pritegnil že z vlogo v filmu You Can Count on Me, pozneje pa nastopil v filmih Signs, Scream 4 in Lords of Chaos ter serijah Under the Banner of Heaven in Black Mirror. Vsi trije bratje so tako našli različne poti. Macaulay je postal ikona otroškega filma, Kieran se je uveljavil v televizijskih in filmskih vlogah, Rory pa se je pogosto odločal za zahtevnejše in neodvisne projekte.

icon-expand Rory je bil najmlajši in je igral mlajši različici svojih bratov. FOTO: Profimedia

Skupaj so tudi delali in se na snemanju obnašali kot bratje

Leta 2008 sta se Kieran in Rory srečala pred kamerami v filmu Lymelife. Rory je igral glavno vlogo, Kieran pa njegovega starejšega brata. V pogovoru za Los Angeles Times je Rory priznal, da sprva ni vedel, kako bo videti, ko bo igral ob svojem pravem bratu. Na snemanju sta bila po njegovih besedah profesionalna, kadar je bilo treba, a sta si obenem dovolila tudi običajno bratovsko zbadanje. Kieran je priznal, da ga je bilo včasih nekoliko strah igrati ob Roryju, saj ga je pogled na mlajšega brata spodbudil, da je moral tudi sam pokazati najboljše. Tudi leta pozneje so ostali povezani s skupnimi projekti. Leta 2024 so se Macaulay, Rory in drugi bratje pojavili v animirani seriji The Second Best Hospital in the Galaxy, v kateri je sodeloval Kieran. Šlo je za zabavno družinsko srečanje pred mikrofoni, ki je pokazalo, da so bratje še vedno pripravljeni sodelovati in se pošaliti na svoj račun.

Njihovo otroštvo ni bilo vedno lahko

Za javno podobo uspešne igralske družine se skriva tudi težja plat. Bratje so odraščali v veliki družini, v kateri je imel njihov oče Kit Culkin pomembno vlogo pri usmerjanju otroških igralskih karier. Macaulay je pozneje javno govoril o bolečih izkušnjah z očetom in ga obtožil nasilnega vedenja ter pretiranega nadzora nad njegovo kariero. Tudi Kieran je v intervjujih opisoval zahtevno družinsko okolje in odnos z očetom, čeprav je nekatere vidike otroštva doživljal drugače kot Macaulay. Po razhodu staršev so otroci ostali z materjo Patricio Brentrup.

Družino sta prizadeli tudi dve veliki izgubi

Njihova polsestra Jennifer Adamson je umrla leta 2000, sestra Dakota pa je leta 2008 umrla po prometni nesreči. Macaulay je svojega sina poimenoval Dakota v spomin na pokojno sestro. Kieran je v intervjujih poudarjal, da je bila smrt Dakote ena najtežjih izkušenj v njegovem življenju. Bratje so se z izgubo spopadali vsak na svoj način, vendar je bila to tragedija, ki je globoko zaznamovala vso družino.

Danes so bratje tudi sami očetje

Macaulay Culkin je z igralko Brendo Song oče dveh otrok, Kieran Culkin pa ima z ženo Jazz Charton tri otroke. Kieran je večkrat poudaril, da mu družinsko življenje pomeni izjemno veliko in da se težko loči od otrok za daljši čas. Rory je maja 2026 prvič postal oče. S partnerico, direktorico fotografije Katelin Arizmendi, sta se razveselila hčerke Havoc Moon. Čeprav so bratje razpeti med različne projekte in živijo na različnih koncih Združenih držav, so se v preteklih letih večkrat javno podprli. Macaulay je na primer ob Kieranovih uspehih pokazal, da spremlja njegovo kariero, Kieran pa je večkrat izrazil razumevanje za breme, ki ga je moral Macaulay nositi kot otrok.

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Najmlajši Culkin je zdaj v središču pozornosti zaradi svoje kariere

Rory se danes uveljavlja tudi z vlogo v seriji Nocturne, novi kriminalni srhljivki. V seriji nastopajo tudi Liev Schreiber, Stephen Graham in Zazie Beetz. Njegova pot je drugačna od poti starejših bratov, vendar ima z njima veliko skupnega, igralski talent, izkušnjo odraščanja v javnosti in družinsko zgodbo, ki je bila vse prej kot običajna.