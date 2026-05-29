Branko Đurić Đuro hčerko poimenoval po jogurtu

Đuro in njegova soproga, slovenska igralka in pevka Tanja Ribič, sta svoji prvorojeni hčerki dala ime Zala, pri čemer pa izbira imena ni bila povsem običajna. Kot je pojasnila družina, se je ideja rodila spontano v času, ko sta se zaljubila in razmišljala o prihodnosti.

Navdih iz vsakdanjega življenja

Po pripovedovanju Tanje Ribič sta si bodoča starša v času zaljubljenosti pogosto predstavljala skupno življenje in otroke. Takrat se je na trgu pojavil jogurt z imenom Zala, kar ju je navdihnilo, da bi tako poimenovala svojo hčer. "Takrat sva si rekla, da bo, če bova kdaj imela hčerko, njeno ime Zala," je bil pojasnjen preprost, a nenavaden razlog za izbiro imena.

Zala Djurić stopa po očetovih stopinjah

Hči Zala Djurić danes uspešno stopa po očetovih umetniških poteh. Študirala je igro v New Yorku, nastopala v filmih in gledališču ter se uveljavila kot vsestranska umetnica. Poleg igralske kariere se ukvarja tudi z glasbo in pisanjem, ob tem pa pogosto poudarja, da ji starša dajeta svobodo in podporo pri izbiri lastne poti.

Družina, ki živi umetnost

Branko Đurić je eden najbolj prepoznavnih igralcev z območja nekdanje Jugoslavije. Širšo prepoznavnost je dosegel s kultnimi projekti, kot so "Top lista nadrealista" in film "Nikogaršnja zemlja", za katerega je bil del ekipe, nagrajene z oskarjem. Z družino živi v Sloveniji, kjer še vedno aktivno deluje v filmu, gledališču in glasbi. Njegova življenjska zgodba in kariera pogosto združujeta humor, ustvarjalnost in nenavadne anekdote, kot je tudi zgodba o imenu njegove hčerke.

Preprosta ideja, ki je postala del zgodbe