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Oče priljubljenega pevca je bil ob rojstvu Luke Dončića

S.B.
Svet slavnih 0
25. 08. 2026 22.47

Luka Dončić se je v zadnjih dneh v Sloveniji srečal z ljudmi iz številnih obdobij svojega življenja, toda eno od srečanj je bilo še posebej simbolično. Med obiskom Los Angeles Lakersov v ljubljanski porodnišnici je namreč iz oči v oči stal s človekom, ki je bil prisoten ob njegovem rojstvu.

Luka in porodničar

To je bil prim. dr. Branko Cvjetićanin, ginekolog in porodničar, ki je bil priča Lukovem rojstvu februarja 1999. Prav on je ob obisku porodnišnice pozdravil košarkarskega zvezdnika, ko se je ta skupaj s soigralci vrnil na kraj, kjer se je začela njegova življenjska pot. V objavi UKC Ljubljana so srečanje opisali kot posebej čustven trenutek.

A zgodba postane še bolj zanimiva, ko ugotovimo, čigav oče je pravzaprav Branko Cvjetićanin.

Branko Cvjetićanin: porodničar, ki je bil tam, ko se je rodil Luka

Cvjetićanin je priznani ginekolog in porodničar, ki je svojo poklicno pot zgradil v Sloveniji. Zdravniška zbornica Slovenije ga še danes navaja med nadzornimi mentorji na področju ginekologije in porodništva.

Njegova življenjska pot je bila vse prej kot običajna. Iz Bosne in Hercegovine je v Slovenijo prišel leta 1992, med vojno, z zadnjim Unproforjevim konvojem. S seboj je imel le najnujnejše stvari in diplomo. V Sloveniji je nato nadaljeval svojo zdravniško pot in se uveljavil na področju ginekologije in porodništva.

Leta 1999 je bil tako med zdravstvenim osebjem, ki je spremljalo rojstvo dečka, za katerega takrat seveda nihče ni mogel vedeti, da bo nekoč postal eden največjih slovenskih športnih zvezdnikov.

27 let pozneje je ta isti deček kot eden najboljših košarkarjev na svetu stopil pred svojega nekdanjega porodničarja.

Odhod Lakersov s pediatrične klinike
Odhod Lakersov s pediatrične klinikeFOTO: Bobo

In potem je tukaj še Bojan

Branko Cvjetićanin pa za slovensko javnost ni zanimiv samo zaradi Luke Dončića.

Je namreč oče Bojana Cvjetićanina, pevca in frontmana skupine Joker Out.

In tukaj se zgodba še bolj nenavadno preplete. Branko je bil ob rojstvu Luke Dončića, približno mesec dni prej pa je postal tudi oče Bojana. Luka in Bojan sta tako praktično vrstnika, oba sta rojena leta 1999, Bojan januarja, Luka februarja.

Dva dečka, ki sta se rodila v istem mestu in v istem letu, sta pozneje izbrala popolnoma različni poti. Eden je postal košarkarski superzvezdnik, drugi pa eden najbolj prepoznavnih mladih slovenskih glasbenikov.

Danes se poznata tudi zasebno.

Luka in Bojan: od vrstnikov do prijateljev

Luka in Bojan sta se v zadnjih letih večkrat znašla v istem družabnem krogu, njuna povezava pa ni več zgolj zanimivo naključje njunih rojstnih datumov.

Bojan je bil med povabljenci na zasebnem druženju Lakersov v Ljubljani, kjer je tudi nastopil. Zapel je Đurđevdan, Luka pa je po poročanju 24ur užival ob nastopu in se pred odrom tudi razplesal.

Tako se je nekaj dni pozneje razkrila še ena povezava med njima: Bojanov oče je bil človek, ki je bil prisoten ob Lukovem prihodu na svet.

Če bi torej pred 27 leti nekdo Branku Cvjetićaninu povedal, da bosta dečka, katerih rojstvi sta zaznamovali njegovo življenje, nekoč vsak na svojem področju postala tako prepoznavna, bi bilo to verjetno težko verjeti.

Bojan Cvjetićanin, Luka Dončić
Bojan Cvjetićanin, Luka DončićFOTO: Instagram

Od porodnišnice do svetovnih odrov

Luka je danes obraz kluba Los Angeles Lakers in eden največjih zvezdnikov lige NBA. Bojan pa s skupino Joker Out polni koncertne dvorane in je skupaj s člani skupine Slovenijo leta 2023 zastopal na Evroviziji.

Njuni karieri sta popolnoma različni, toda njuna življenjska zgodba ima nenavadno skupno točko: človeka, ki je bil na začetku njunih življenj.

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Vir: UKC Ljubljana, 24ur.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Luka Dončić Bojan Cvjetićanin Joker Out porodnišnica zanimivosti
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