Bradley Cooper razkril nenavadno televizijsko obsesijo svoje mame

Čeprav bi morda pričakovali, da hollywoodska družina doma spremlja predvsem največje ameriške uspešnice, ima njegova mama precej drugačen televizijski okus, že leta jo namreč navdušujejo turške serije. Še posebej jo je očarala turška romantična serija Erkenci Ku, mednarodno znana tudi kot Early Bird oziroma Daydreamer, v kateri sta zaigrala Can Yaman in Demet Özdemir. Cooper je ob pripovedovanju o mamini televizijski razvadi razkril tudi, da je serijo pogledala že večkrat.

icon-expand Bradley Cooper z mamo Glorio. FOTO: Profimedia

Vse se je začelo s turškimi serijami

Bradley je zgodbo povedal v podcastu The Joe Rogan Experience. Ko je govor nanesel na televizijske navade njegove mame, je zvezdnik priznal, da obožuje turške nadaljevanke. Njena televizijska pot se je po njegovih besedah razvijala od romantičnih vsebin do turških serij, pozneje pa je našla še povsem novo obliko spletnih zgodb. Cooper je opisal tudi trenutek, ko ga je mama obiskala na domu v New Yorku in je iz spodnjega dela hiše zaslišal turški jezik in dramatične zvoke. Najprej sploh ni vedel, kaj se dogaja. Ko je prišel do mame in jo vprašal, kaj gleda, je dobil precej navdušen odgovor. Njena pozornost je bila namenjena turški seriji, igralec na zaslonu pa je bil po njenem mnenju nič manj kot najboljši igralec na svetu.

Kdo je igralec, ki je tako navdušil Cooperjevo mamo?

Govora je o turškem igralcu Canu Yamanu, ki je v seriji Jutranja ptica upodobil fotografa Cana Divita. Cooper je povedal, da je njegova mama nad njim tako navdušena, da je posebej hvalila njegov način igranja in celo njegove gibe. Ko je Bradley v podcastu pokazal fotografijo oziroma prizor iz serije, je takoj prepoznal igralca, o katerem mu je mama tolikokrat pripovedovala. In zanimivo, Cooper je kljub temu, da se je ob njeni izjavi pošalil, priznal, da je serija pravzaprav zelo dobra. Pohvalil pa je tako Yamana kot njegovo soigralko Demet Özdemir.

icon-expand Jutranja ptica FOTO: VOYO

Serijo si je ogledala večkrat

Čeprav bi marsikdo 51-delno serijo pogledal enkrat in nato poiskal nekaj novega, je Gloria Campano očitno drugačnega mnenja. Cooper je povedal, da si je serijo Jutranja ptica ogledala približno štiri- do petkrat. Njena predanost seriji je bila tako velika, da je po Cooperjevih besedah včasih naredila pravo televizijsko maratonsko seanso. Serijo pa je gledala v izvirnem turškem jeziku in spremljala angleške podnapise.

Bradley zdaj očitno dobro pozna turške nadaljevanke

Čeprav Cooper sam sprva ni razumel, kaj je njegovo mamo tako zelo pritegnilo, je iz njegovega pripovedovanja jasno, da je zaradi nje tudi sam precej dobro spoznal svet turških serij. Ko je voditelj v podcastu pokazal prizor iz Jutranje ptice, je zvezdnik brez težav prepoznal Yamana. Morda pa je najbolj zabaven del zgodbe prav dejstvo, da ima hollywoodski zvezdnik doma zelo močnega konkurenta. Vsaj po mnenju njegove mame je namreč Can Yaman tisti, ki nosi naziv najboljšega igralca na svetu. In Bradley Cooper se je moral s to lestvico očitno sprijazniti.

Jutranjo ptico lahko gledate tudi na VOYO

Če je tudi vas zgodba o Sanem in Canu pritegnila ali pa ste serijo pred leti spremljali na POP TV in bi jo radi podoživeli, imamo dobro novico. Turško uspešnico Jutranja ptica (Erkenci Ku) lahko gledate tudi na naši platformi VOYO. Na voljo so epizode serije, v kateri sta v glavnih vlogah navdušila Can Yaman in Demet Özdemir. Tako se lahko kadarkoli vrnete v svet Sanem in Cana ter spremljate njuno ljubezensko zgodbo, polno romantike, humorja, zapletov in nepričakovanih preobratov.

Razlagalnik Za kaj gre v seriji Jutranja ptica? icon-chevron-right Sanem je dekle, ki jo starši postavijo pred izbiro, ali si najde službo ali pa ji bodo poiskali ženina. Zato si Sanem najde službo v oglaševalskem podjetju gospoda Aziza, ki ima dva sinova, Emreja in Cana. Ker bi se Aziz rad upokojil, želi, da bi eden od sinov prevzel njegovo delo. Z delom mlajšega sina Emreja ni zadovoljen, zato hoče podjetje predati Canu. Can je fotograf, ki domače obišče le poredko, zato Aziza čaka težka naloga. Tako Sanem spozna Cana in sprva je prepričana, da je Can slab človek. A bolj, ko ga spoznava, bolj je zaljubljena vanj ... Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.