Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela

B.R.
Svet slavnih 0
24. 12. 2025 02.20

Družinske fotografije z otroki pogosto niso tako enostavne, kot se zdijo na prvi pogled. Četudi si starši še tako želijo popolnega posnetka, se hitro pokažejo smeh, kaos in nepredvidljive situacije, ki vsako fotografijo spremenijo v nepozaben trenutek.

kim

Kim Kardashian je pokazala, da skupinska fotografija z vsemi njenimi otroki ni vedno enostavna! Kim ter 12-letna North, 10-letni Saint, 7-letna Chicago in 6-letni Psalm so se zbrali, da bi pozirali za nekaj prazničnih fotografij, a ni šlo vse po načrtu. "Res sem se trudila," je 45-letna zvezdnica priznala na družbenih omrežjih.

Kardashianova je na Instagramu delila več fotografij, ki so se začele z zunanjim posnetkom ob sončnem zahodu, na katerem je stala med Saintom, Chicagom in Psalmom, ki so vsi kazali različna razpoloženja.

Druga fotografija je bila podobna prvi, le da je Kardashianova tokrat pogledala Sainta z iztegnjeno roko, kot da bi ga želela privabiti bližje sebi in mlajšim otrokom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tretja fotografija je pokazala nekoliko kaotičen, a zabaven prizor, tokrat v notranjosti, pred okrašenim božičnim drevesom. Kardashianova se je nasmehnila in ponovno iztegnila roke, tokrat zaobjela otroke, a sta tokrat sodelovala le dva izmed štirih.

North je bila deloma v kadru, medtem ko se je Saint izmikal materi na drugi strani. Chicago in Psalm sta potrpežljivo stala pred mamo.

Kardashianovi je uspelo narediti še nekaj fotografij s tremi mlajšimi otroki, čeprav se Saint ni želel nasmehniti, najmlajši Psalm pa je s svojimi rokami raztegnil lica in ustvaril smešen obraz.

Kim Kardashian se je odzvala na kontroverzni videoposnetek svoje hčerke
Preberi še
Kim Kardashian se je odzvala na kontroverzni videoposnetek svoje hčerke
Kardashian božična fotografija družina otroci kaos
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440