Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela

Kim Kardashian je pokazala, da skupinska fotografija z vsemi njenimi otroki ni vedno enostavna! Kim ter 12-letna North, 10-letni Saint, 7-letna Chicago in 6-letni Psalm so se zbrali, da bi pozirali za nekaj prazničnih fotografij, a ni šlo vse po načrtu. "Res sem se trudila," je 45-letna zvezdnica priznala na družbenih omrežjih.

Kardashianova je na Instagramu delila več fotografij, ki so se začele z zunanjim posnetkom ob sončnem zahodu, na katerem je stala med Saintom, Chicagom in Psalmom, ki so vsi kazali različna razpoloženja.

Druga fotografija je bila podobna prvi, le da je Kardashianova tokrat pogledala Sainta z iztegnjeno roko, kot da bi ga želela privabiti bližje sebi in mlajšim otrokom.