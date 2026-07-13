Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Borut Pahor prvič dobil nov naziv dedka

S.B.
Svet slavnih 2
13. 07. 2026 10.22

Nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor je svoje sledilce znova razveselil z zabavno prigodo. Tokrat se mu je na potovanju po Kitajski zgodil trenutek, ki ga, kot je sam priznal, ne bo hitro pozabil.

Borut Pahor

Borut Pahor je na Instagramu ob fotografiji z deklico iz rezervata za pande opisal nenavadno srečanje. Medtem ko so čakali na prevoz z golf avtomobilčkom, je deklici po nesreči padla steklenica vode in se odkotalila na drugo stran ograje. Pahor se je odločil pomagati in splezal čez ograjo, da ji jo je prinesel nazaj.

Ko je dekličin oče nekaj povedal v kitajščini, je deklica besede ponovila nekdanjemu predsedniku. Prevod pa je Pahorja in tamkajšnje prisotne spravil v smeh. Deklica mu je namreč rekla: "Hvala, dedek."

"Še nikoli mi nihče ni rekel dedek," je ob tem hudomušno zapisal Pahor in dodal, da so se ob tem smejali vsi, čeprav je sam priznal, da je bilo zanj to nekoliko grenko-sladko spoznanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dogodek so nato ovekovečili še s skupno fotografijo, ki bo nekdanjemu predsedniku ostala kot spomin na dan, ko je prvič dobil nov vzdevek. Pahor je sicer že dolgo znan po tem, da na družbenih omrežjih deli osebne utrinke, zabavne trenutke in zgodbe s svojih poti. Njegova sproščena komunikacija na Instagramu je skozi leta pritegnila veliko pozornosti javnosti.

Tokratna objava pa je sledilce nasmejala predvsem zaradi iskrenega odziva nekdanjega predsednika, ki se je moral prvič soočiti z dejstvom, da ga nekdo vidi v vlogi dedka, čeprav, kot je pokazal s svojo gesto, še vedno ostaja pripravljen pomagati in stopiti v akcijo.

Po seji pregloboko v kozarec: Borut Pahor o rojstvu sina
Preberi še
Po seji pregloboko v kozarec: Borut Pahor o rojstvu sina
Borut Pahor zanimivosti starševstvo kitajska dogodivščine
Prejšnji članek
Prehrana v nosečnosti

7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti

Naslednji članek
Svet slavnih

Pred prihodom dojenčka sta si vzela čas zase

24ur.com Borut Pahor raziskuje Kitajsko: prikupne pande, 'srčkasta' drevesa in dedek
Bibaleze.si Po seji pregloboko v kozarec: Borut Pahor o rojstvu sina
24ur.com Zakaj je prišel eden najvišjih predstavnikov kitajskega državnega vrha?
24ur.com Kaj je dobri mož poklonil Borutu Pahorju?
24ur.com Borut Pahor: Moje prve izkušnje na odru kot maneken niso bile odveč
24ur.com Se spomnite, kako nas je znal nekdanji predsednik nasmejati?
24ur.com Na obisku pri Mihi Kordišu: kaj vse ga spravi v zadrego?
Priporoča
Komentarji (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla 13. 07. 2026 19.17
"Nasmeh" spominja na pacienta in izdajalca I. J. Janshe.
ODGOVORI
0 0
cefre 13. 07. 2026 18.39
Mogoče pa bi mu lahko rekla pra pra dedek!?
ODGOVORI
0 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1798