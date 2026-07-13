Borut Pahor prvič dobil nov naziv dedka

Borut Pahor je na Instagramu ob fotografiji z deklico iz rezervata za pande opisal nenavadno srečanje. Medtem ko so čakali na prevoz z golf avtomobilčkom, je deklici po nesreči padla steklenica vode in se odkotalila na drugo stran ograje. Pahor se je odločil pomagati in splezal čez ograjo, da ji jo je prinesel nazaj.
Ko je dekličin oče nekaj povedal v kitajščini, je deklica besede ponovila nekdanjemu predsedniku. Prevod pa je Pahorja in tamkajšnje prisotne spravil v smeh. Deklica mu je namreč rekla: "Hvala, dedek."
"Še nikoli mi nihče ni rekel dedek," je ob tem hudomušno zapisal Pahor in dodal, da so se ob tem smejali vsi, čeprav je sam priznal, da je bilo zanj to nekoliko grenko-sladko spoznanje.
Dogodek so nato ovekovečili še s skupno fotografijo, ki bo nekdanjemu predsedniku ostala kot spomin na dan, ko je prvič dobil nov vzdevek. Pahor je sicer že dolgo znan po tem, da na družbenih omrežjih deli osebne utrinke, zabavne trenutke in zgodbe s svojih poti. Njegova sproščena komunikacija na Instagramu je skozi leta pritegnila veliko pozornosti javnosti.
Tokratna objava pa je sledilce nasmejala predvsem zaradi iskrenega odziva nekdanjega predsednika, ki se je moral prvič soočiti z dejstvom, da ga nekdo vidi v vlogi dedka, čeprav, kot je pokazal s svojo gesto, še vedno ostaja pripravljen pomagati in stopiti v akcijo.
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