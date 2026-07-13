Borut Pahor prvič dobil nov naziv dedka

Borut Pahor je na Instagramu ob fotografiji z deklico iz rezervata za pande opisal nenavadno srečanje. Medtem ko so čakali na prevoz z golf avtomobilčkom, je deklici po nesreči padla steklenica vode in se odkotalila na drugo stran ograje. Pahor se je odločil pomagati in splezal čez ograjo, da ji jo je prinesel nazaj.

Ko je dekličin oče nekaj povedal v kitajščini, je deklica besede ponovila nekdanjemu predsedniku. Prevod pa je Pahorja in tamkajšnje prisotne spravil v smeh. Deklica mu je namreč rekla: "Hvala, dedek."

"Še nikoli mi nihče ni rekel dedek," je ob tem hudomušno zapisal Pahor in dodal, da so se ob tem smejali vsi, čeprav je sam priznal, da je bilo zanj to nekoliko grenko-sladko spoznanje.