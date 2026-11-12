Njen dojenček je v prvih petih tednih šestkrat potreboval bolnišnično zdravljenje

Njen najmlajši sin Aster je moral v prvih petih tednih življenja kar šestkrat v bolnišnico, kjer je prejemal zdravljenje zaradi zdravstvenega stanja, za katero sta starša vedela že pred njegovim rojstvom. 35-letna igralka je novico delila na družbenem omrežju Instagram, kjer je objavila fotografijo, na kateri v naročju drži svojega najmlajšega sina. Ob njej je zapisala, da je mali Aster v svojih prvih petih tednih življenja že šestkrat obiskal bolnišnico. Tam prejema zdravljenje zaradi zdravstvenega stanja, s katerim naj bi se rodil. Kljub zahtevnemu začetku materinstva je igralka svojega sina opisala kot izjemno močnega in mirnega dojenčka. Diagnoze, vrste zdravljenja ali drugih zdravstvenih podrobnosti ni želela razkriti.

icon-expand 35-letna igralka je novico delila na družbenem omrežju Instagram, kjer je objavila fotografijo, na kateri v naročju drži svojega najmlajšega sina. FOTO: Profimedia

Zahvalila se je ljudem, ki ji pomagajo v težkih trenutkih

Bonnie je ob tem izpostavila, kako pomembno je, da ima družina v zahtevnih obdobjih ob sebi ljudi, na katere se lahko zanese. Posebej se je zahvalila sorodnikom in prijateljem, ki so jim pomagali pri vsakodnevnih opravilih. Ker imata z možem Andrewom Lococom tudi triletnega sina Elia, je bilo treba v zadnjih tednih poskrbeti še za njegove potrebe. Bližnji so jim pomagali pri odhodih v vrtec, pripravljali obroke in preverjali, kako se družina spopada z novo življenjsko situacijo. Igralka je ob tem spodbudila tudi druge, naj se v težkih trenutkih obrnejo na svoje bližnje. Poudarila je, da je podporna skupnost ljudi, ki so pripravljeni pomagati, še kako pomembna. Njeno sporočilo je naletelo na številne odzive. Sledilci so družini zaželeli veliko moči, malemu Asterju pa čim boljše okrevanje.

Drugega sina je rodila doma

Bonnie Wright in njen mož Andrew Lococo sta drugega sina pozdravila 28. septembra 2026. Deček se je rodil doma, veselo novico pa sta javnosti sporočila 17. oktobra. Poimenovala sta ga Aster Sky Wright Lococo. Ime Aster je navdihnila istoimenska cvetlica z značilno zvezdasto obliko. Igralka je ob objavi rojstva zapisala, da je njun mali zvezdni deček že deležen veliko ljubezni starejšega bratca Elia. Par se je poročil leta 2022, prvega otroka pa sta dobila septembra 2023. Bonnie je že med drugo nosečnostjo odkrito govorila o tem, da je bila ta fizično zahtevnejša od prve. Kot je pojasnila, je morala ob nosečnosti skrbeti še za malčka, hkrati pa je bila tri leta starejša in precej bolj neprespana.

icon-expand Bonnie Wright in njen mož Andrew Lococo sta drugega sina pozdravila 28. septembra 2026. FOTO: Profimedia

Od Ginny Weasley do materinstva

Bonnie Wright je svetovno prepoznavnost dosegla z vlogo Ginny Weasley v filmski franšizi Harry Potter. V prvem filmu, Harry Potter in kamen modrosti, je nastopila že leta 2001, ko je bila še deklica. Vlogo najmlajše Weasleyjeve hčerke je nato upodabljala skozi celotno filmsko serijo, vse do zadnjega filma leta 2011. Po koncu filmske franšize se je posvetila tudi drugim ustvarjalnim projektom. Ustanovila je produkcijsko hišo BonBonLumiere, dejavna pa je tudi na področju okoljevarstva. Leta 2022 je izdala knjigo Go Gently, v kateri spodbuja bolj premišljen in trajnosten način življenja. V zadnjih letih na družbenih omrežjih občasno deli tudi utrinke družinskega življenja in materinstva. Tokrat pa je s sledilci delila precej bolj osebno plat svojega življenja, negotovost in zahtevne trenutke, ki jih prinesejo zdravstvene težave novorojenčka. Kljub vsemu ostaja hvaležna za podporo ljudi okoli sebe in ponosna na svojega malega borca.