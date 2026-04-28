Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka

S.B.
Svet slavnih 0
28. 04. 2026 13.49

Igralka Bonnie Wright, ki jo svet pozna kot Ginny Weasley iz filmske franšize Harry Potter, je sporočila veselo novico: z možem pričakujeta drugega otroka.

Bonnie Wright

35-letna igralka Bonnie Wright je nosečnost razkrila prek družbenih omrežij, kjer je objavila fotografije z že vidnim nosečniškim trebuščkom. Na eni izmed njih v naročju drži svojega sina Elia, ob tem pa je zapisala: "Dva otroka v mojem naročju" in dodala, da se bo družina povečala jeseni.

Družina se povečuje

Wrightova in njen mož Andrew Lococo sta svojega prvega otroka, sina Elia Ocean Wright Lococo, dobila septembra 2023.

Par se je poročil leta 2022, po tem ko sta se spoznala nekaj let prej, danes pa skupaj gradita družinsko življenje stran od hollywoodskega vrveža.

Bonnie Wright
Bonnie WrightFOTO: Profimedia

Vesela novica razveselila tudi oboževalce

Novica o nosečnosti je hitro razveselila oboževalce po vsem svetu, pa tudi njene igralske kolege. Med prvimi ji je čestitala soigralka Evanna Lynch, ki je v filmih upodobila Luno Lovegood.

Od čarovniškega sveta do materinstva

Bonnie Wright je zaslovela kot Ginny Weasley, mlajša sestra Rona Weasleyja in kasneje partnerica Harryja Potterja. Po koncu filmske sage se je posvetila tudi režiji, pisanju in okoljevarstvenemu aktivizmu.

Danes pa je v ospredju njeno zasebno življenje, materinstvo, ki ga pogosto opisuje kot eno najlepših in najbolj preobrazbenih izkušenj.

Prihod drugega otroka pomeni novo poglavje za družino Wright–Lococo. Kot je zapisala sama, se veseli še enega "malega bitja", ki bo dopolnilo njihovo družinsko zgodbo.

Vir: People.com

Bonnie Wright nosečnost Harry Potter materinstvo družina
Prejšnji članek
Svet slavnih

Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let

Naslednji članek
Svet slavnih

Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok

Moskisvet.com Tako je danes videti rdečelasa lepotica iz Harryja Potterja
24ur.com Daniel Radcliffe bo prvič očka
24ur.com Meghan Markle: Najpomembneje mi je biti mama in Harryjeva žena
24ur.com Zvezdnik Harryja Potterja postal očka: hčerki nadel posebno ime
24ur.com Nikki Reed in Ian Somerhalder pričakujeta drugega otroka
24ur.com Princesa Catherine bo ponovno teta, njen brat pričakuje prvega otroka
24ur.com Olivia Munn in John Mulaney dobila drugega otroka
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1688