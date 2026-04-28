Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka

35-letna igralka Bonnie Wright je nosečnost razkrila prek družbenih omrežij, kjer je objavila fotografije z že vidnim nosečniškim trebuščkom. Na eni izmed njih v naročju drži svojega sina Elia, ob tem pa je zapisala: "Dva otroka v mojem naročju" in dodala, da se bo družina povečala jeseni.

Par se je poročil leta 2022, po tem ko sta se spoznala nekaj let prej, danes pa skupaj gradita družinsko življenje stran od hollywoodskega vrveža.

Wrightova in njen mož Andrew Lococo sta svojega prvega otroka, sina Elia Ocean Wright Lococo , dobila septembra 2023.

Novica o nosečnosti je hitro razveselila oboževalce po vsem svetu, pa tudi njene igralske kolege. Med prvimi ji je čestitala soigralka Evanna Lynch , ki je v filmih upodobila Luno Lovegood .

Bonnie Wright je zaslovela kot Ginny Weasley, mlajša sestra Rona Weasleyja in kasneje partnerica Harryja Potterja. Po koncu filmske sage se je posvetila tudi režiji, pisanju in okoljevarstvenemu aktivizmu.

Danes pa je v ospredju njeno zasebno življenje, materinstvo, ki ga pogosto opisuje kot eno najlepših in najbolj preobrazbenih izkušenj.

Prihod drugega otroka pomeni novo poglavje za družino Wright–Lococo. Kot je zapisala sama, se veseli še enega "malega bitja", ki bo dopolnilo njihovo družinsko zgodbo.