Bogata dedinja, ki je mater tožila na sodišču

Njena mati, Liliane Bettencourt , je po Schuellerjevi smrti prevzela podjetje in postala njegov zaščitni obraz – prefinjena, bogata in vedno brezhibno urejena dama. Nasprotno pa je bila njena hči Françoise povsem drugačna: zadržana, intelektualna, preprosta in nezainteresirana za medijsko pozornost. Redko se liči, ne nosi razkošnih oblačil in se izogiba žarometom. Kljub temu je danes ključna figura podjetja, predsednica družinskega holdinga in članica upravnega odbora podjetja.

Françoise Bettencourt Meyers je vnukinja Eugèna Schuellerja , genialnega kemika, ki je leta 1909 v Parizu ustanovil L'Oréal. Njegova ideja o barvah za lase, ki ne dražijo kože in nimajo neprijetnega vonja, se je razvila v enega največjih kozmetičnih imperijev na svetu.

Odnos med materjo in hčerjo je bil napet že od mladosti. Françoise je bila introvertirana, zaprta vase in močno načelna, medtem ko je bila Liliane del pariške elite – ženska, ki je oboževala umetnost, luksuz in pozornost. Dokončni razkol med njima pa se je zgodil v poznih 2000-ih, ko je Françoise spoznala, da njena mati postaja žrtev manipulacij.

Čeprav njeno ime ni tako prepoznavno kot ime podjetja, ki ga ima v lasti, je Françoise Bettencourt Meyers ena najvplivnejših in najbogatejših žensk na svetu. Njeno premoženje presega 80 milijard evrov, a za tem bliščem se skriva zapletena družinska zgodb

Liliane je namreč v svojih poznih osemdesetih letih razvila tesno prijateljstvo s 25 let mlajšim umetnikom François-Mariejem Banierjem. Znan je bil kot fotograf, pisatelj in družabnež, ki se je gibal med pariško elito. Liliane mu je v 20 letih prijateljstva podarila skoraj milijardo evrov v gotovini, umetninah, nepremičninah in delnicah – celo otok na Sejšelih s tremi luksuznimi vilami in zasebnim letališčem.

Leta 2007, po očetovi smrti, je Françoise spoznala, da mora ukrepati. Na sodišču je vložila zahtevo za odvzem poslovne sposobnosti svoji materi, saj je bila prepričana, da jo Banier izkorišča. S tem se je začel eden najbolj razvpitih sodnih primerov v Franciji – afera Bettencourt, ki je pretresla državo. "Ne gre za denar, temveč za plenilca, ki je razbil mojo družino," je na sodišču izjavila Françoise.

Liliane pa je to doživela kot izdajo. V javnosti je napadla svojo hčer, jo obtožila pohlepa in ljubosumja ter zagrozila, da jo bo razdedinila. Kljub temu da sta živeli v isti pariški ulici, se nista več pogovarjali – srečevali sta se le na sodišču. Liliane je o hčeri celo izjavila: "Zdrava sem kot povrtnina, a ne vem, kaj je pičilo mojo hčer. Popolnoma jo je zaneslo."

Po dolgih letih sodnih postopkov in preiskav je sodišče leta 2012 razsodilo v prid Françoise – skupaj s svojima sinovoma je pridobila skrbništvo nad materjo in popoln nadzor nad družinskim premoženjem. Banier je bil leta 2015 obsojen na dve leti in pol zapora ter moral Françoise plačati 158 milijonov evrov odškodnine.

Liliane Bettencourt je umrla leta 2017 pri 94 letih. Do zadnjih dni se z edinko ni spravila. Danes 72-letna Françoise živi zasebno in umirjeno življenje. Že več kot štiri desetletja je poročena z Jean-Pierrom Meyersom, s katerim ima dva sina.