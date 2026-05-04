Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo

S.B.
Svet slavnih 0
04. 05. 2026 10.13

Ameriški igralec Bobby Cannavale je ob svojem 56. rojstnem dnevu delil poseben družinski trenutek. Na družbenih omrežjih je objavil fotografijo, na kateri pozira s svojimi tremi sinovi, ob njej pa zapisal, kako blagoslovljenega se počuti, da je lahko njihov oče.

bobby cannavale

Bobby Cannavale je tisti tip hollywoodskega igralca, ki ga morda ne prepoznate takoj po imenu, ampak skoraj zagotovo po obrazu in še bolj po energiji, ki jo prinese v vsako vlogo. Rodil se je v New Jerseyju in si v Hollywoodu zgradil kariero z liki, ki so pogosto glasni, intenzivni in nekoliko nepredvidljivi.

Prav takšne vloge so mu prinesle tudi slavo v seriji Boardwalk Empire, kjer je kot Gyp Rosetti postal eden najbolj eksplozivnih likov serije. V zasebnem življenju pa je precej druga zgodba. Cannavale je že več let v zvezi z igralko Rose Byrne, s katero ima tudi dva sinova in pogosto poudarja, da mu je družina pomembnejša od hollywoodskega blišča.

Bobby in Rose sta v večletni zvezi.
Bobby in Rose sta v večletni zvezi.FOTO: Profimedia

Čeprav je igral v velikih projektih, kot sta Ant-Man in The Irishman, ostaja znan kot igralec, ki ne igra glavnih in priljubljenih junakov, ampak like s karakterjem, takšne, ki jih publika ali obožuje ali pa si jih zapomni za vedno. Zunaj kamer pa ga pogostokrat opisujejo kot sproščenega, zabavnega in precej prizemljenega, popolno nasprotje njegovih divjih filmskih likov.

Cannavale je oče treh sinov: Jakea, Rocca in Rafe. Najstarejši Jake je že stopil po očetovih stopinjah in se uveljavil kot igralec, mlajša dva pa ima z dolgoletno partnerico, igralko Rose Byrne. Njegove objave in redki javni komentarji kažejo, da družina zanj predstavlja pomembno sidro kljub zahtevni igralski karieri.

Cannavale pogosto igra zanimive filmske like, ki si jih publika zapomni.
Cannavale pogosto igra zanimive filmske like, ki si jih publika zapomni.FOTO: Profimedia

Cannavale je v preteklosti večkrat spregovoril o očetovstvu in odnosu s sinovi. V enem od intervjujev je poudaril, da se kot oče uči tudi od svojih otrok, celo do te mere, da mu sin kdaj daje igralske nasvete.

Njegov najstarejši sin Jake je ob skupnem projektu razkril, da ju je sodelovanje še dodatno povezalo: "Postalo je globoko in hkrati zabavno," je dejal o njunem odnosu.

Čeprav je uspešen hollywoodski igralec, Bobby pogosto poudarja, da mu največ na svetu pomenijo preproste stvari, čas z otroki, skupne izkušnje in občutek bližine. Njegova nedavna rojstnodnevna objava to tudi potrjuje: namesto glamurja je v ospredju družina in pihanje svečk na torti skupaj s sinovi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Kakšno življenje! Danes 56, ne morem verjeti. Kakšna čast je biti oče tem trem. Hvala vsem za rojstnodnevne želje, ljudje," je ponosno pripisal igralec, ki ostaja eden tistih zvezdnikov, ki kljub uspešni karieri ohranjajo močno povezavo z zasebnim življenjem.

Bobby Cannavale očetovstvo družina hollywoodski igralci Rose Byrne
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

