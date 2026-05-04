Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo

Bobby Cannavale je tisti tip hollywoodskega igralca, ki ga morda ne prepoznate takoj po imenu, ampak skoraj zagotovo po obrazu in še bolj po energiji, ki jo prinese v vsako vlogo. Rodil se je v New Jerseyju in si v Hollywoodu zgradil kariero z liki, ki so pogosto glasni, intenzivni in nekoliko nepredvidljivi. Prav takšne vloge so mu prinesle tudi slavo v seriji Boardwalk Empire, kjer je kot Gyp Rosetti postal eden najbolj eksplozivnih likov serije. V zasebnem življenju pa je precej druga zgodba. Cannavale je že več let v zvezi z igralko Rose Byrne, s katero ima tudi dva sinova in pogosto poudarja, da mu je družina pomembnejša od hollywoodskega blišča.

icon-expand Bobby in Rose sta v večletni zvezi. FOTO: Profimedia

Čeprav je igral v velikih projektih, kot sta Ant-Man in The Irishman, ostaja znan kot igralec, ki ne igra glavnih in priljubljenih junakov, ampak like s karakterjem, takšne, ki jih publika ali obožuje ali pa si jih zapomni za vedno. Zunaj kamer pa ga pogostokrat opisujejo kot sproščenega, zabavnega in precej prizemljenega, popolno nasprotje njegovih divjih filmskih likov. Cannavale je oče treh sinov: Jakea, Rocca in Rafe. Najstarejši Jake je že stopil po očetovih stopinjah in se uveljavil kot igralec, mlajša dva pa ima z dolgoletno partnerico, igralko Rose Byrne. Njegove objave in redki javni komentarji kažejo, da družina zanj predstavlja pomembno sidro kljub zahtevni igralski karieri.

icon-expand Cannavale pogosto igra zanimive filmske like, ki si jih publika zapomni. FOTO: Profimedia

Cannavale je v preteklosti večkrat spregovoril o očetovstvu in odnosu s sinovi. V enem od intervjujev je poudaril, da se kot oče uči tudi od svojih otrok, celo do te mere, da mu sin kdaj daje igralske nasvete. Njegov najstarejši sin Jake je ob skupnem projektu razkril, da ju je sodelovanje še dodatno povezalo: "Postalo je globoko in hkrati zabavno," je dejal o njunem odnosu. Čeprav je uspešen hollywoodski igralec, Bobby pogosto poudarja, da mu največ na svetu pomenijo preproste stvari, čas z otroki, skupne izkušnje in občutek bližine. Njegova nedavna rojstnodnevna objava to tudi potrjuje: namesto glamurja je v ospredju družina in pihanje svečk na torti skupaj s sinovi.

