14-letna hčerka Beyoncé in Jay-Z-ja ukradla pozornost na očetovem koncertu

Na oder stopila ob očetu in navdušila občinstvo

Blue Ivy Carter je presenetila obiskovalce koncerta svojega očeta Jay-Z-ja na stadionu SoFi v kalifornijskem Inglewoodu. Med njegovim nastopom se mu je pridružila na odru in zaigrala klaviature pri skladbah The Story of O.J. in Dead Presidents. Njen nastop je bil del koncertnega praznovanja 30-letnice Jay-Z-jevega prelomnega prvenca Reasonable Doubt in 25-letnice albuma The Blueprint. Glasbenik je na odru gostil tudi druge znane glasbenike, med njimi Scarfacea, Johna Legenda in DJ Khaleda. A eden najbolj prisrčnih trenutkov večera je bil prav tisti, ko je oder zavzela njegova najstarejša hčerka. Po skupnem nastopu je očeta objela, nato pa se poklonila občinstvu, mu poslala poljube in odšla z odra ob aplavzu navdušenih obiskovalcev.

icon-expand Blue Ivy navdušila z nastopom na očetovem koncertu. FOTO: Profimedia

Ponosna mama Beyoncé jo je spremljala iz občinstva

Posebnost večera je bila tudi prisotnost Bluejine mame Beyoncé. Pevka je nastop spremljala iz VIP-lože, družbo pa sta ji delali njeni nekdanji glasbeni kolegici iz skupine Destiny's Child, Kelly Rowland in Michelle Williams. Posnetki, ki so jih obiskovalci delili na družbenih omrežjih, prikazujejo, kako so se pevke zabavale ob glasbi in navijale za nastopajoče. Beyoncé in Jay-Z sta se poročila leta 2008 in imata tri otroke: Blue Ivy ter dvojčka Sir in Rumi, ki sta se rodila leta 2017.

Jay-Z je že razkril, kako nadarjena je njegova hčerka

Da Blue Ivy glasba ni tuja, je znano že nekaj časa. Njen oče je v intervjuju za revijo GQ spregovoril o njenem glasbenem talentu in razkril, da je izjemno nadarjena pianistka. Pojasnil je, da si Blue ne želi učitelja klavirja, saj noče, da bi igranje postalo njena obveznost. Po njegovih besedah ima izjemen posluh: ko sliši skladbo, lahko večkrat posluša melodijo in se jo nato sama nauči zaigrati. Jay-Z je ob tem poudaril, da ga še posebej veseli, ko vidi, kako se hčerka zavzeto posveča stvarem, ki si jih sama želi početi.

icon-expand Beyonce s soprogom in hčerko FOTO: Profimedia

Glasbeni oder ji ni več tuj

Blue Ivy je v preteklih letih občinstvo navduševala tudi kot plesalka. Leta 2023 se je pridružila mami na turneji Renaissance World Tour, leta 2025 pa je nastopala tudi na turneji Cowboy Carter. Na očetovem koncertu na stadionu Yankee v New Yorku se mu je pridružila že julija letos, ko je zaigrala klavirski del skladbe Feelin' It. Tudi takrat je bila njena prisotnost eden izmed odmevnejših trenutkov večera. Zdaj je z novim nastopom pokazala še več svojega glasbenega talenta. Čeprav odraščanje v družini svetovno znanih glasbenikov prinaša veliko pozornosti, se zdi, da Blue Ivy postopoma išče tudi svojo pot, z glasbo, plesom in nastopi, pri katerih lahko pokaže, kaj jo zares veseli.