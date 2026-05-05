Mlada zvezdnica kot zrcalna podoba slavne mame

Komaj 14-letna Blue Ivy je letos prvič stopila na znamenite stopnice Met Gale in takoj postala ena najbolj opaznih mladih udeleženk večera. S tem je postala tudi ena najmlajših gostij dogodka, kjer sicer običajno veljajo stroga starostna pravila. "Tu sem spet po 10 letih. Vse se zdi neresnično, ker je tukaj moja hči. Videti je tako čudovito. Neverjetno je, da lahko to delim z njo in mislim, da je videti res izjemno," je dejala slavna pevka. Ko je novinarka La La Anthony rekla: "Od Blue bi se lahko naučili nekaj nasvetov za rdečo preprogo," je Beyoncé odgovorila: "Absolutno, bila je pripravljena. Ona je pripravljena."

Na rdeči preprogi je samozavestno pozirala ob starših in pokazala, da ji blišč in pozornost nista tuja, kar ne preseneča, saj se v javnosti pojavlja že od otroštva, svojo slavno mamo pa je spremljala tudi na eni izmed turnej. "Tako zelo sem ponosna, da sem njena mama," je novinarjem dejala pevka.

icon-expand Blue Ivy v spremstvu slavnih staršev na Met Gali 2026. FOTO: Profimedia

Modna usklajenost mame in hčerke

Največ komentarjev pa je sprožila prav njuna vizualna usklajenost. Blue Ivy je nosila elegantno belo oziroma kremno obleko z dolgo vlečko in modnimi dodatki, kot so sončna očala in bleščeči čevlji. Beyoncé pa je blestela v dramatični, s kristali okrašeni obleki s "skeletnim" motivom in pernatim plaščem, ki je poudarjal temo večera Fashion Is Art oz. Moda je umetnost. Poleg oblačil sta bili usklajeni tudi pri pričeskah, obe z dolgimi, rahlo valovitimi lasmi, kar je še dodatno okrepilo vtis, da gledamo modni dvojec istega sloga in energije.

icon-expand Blue Ivy z očetom Jay Z-jem. FOTO: Profimedia

Več kot le modni trenutek

Skupni prihod ni bil le modna izjava, temveč tudi čustven trenutek za družino. Beyoncé je v pogovorih priznala, da je zanjo izkušnja še posebej posebna, ker jo lahko deli s hčerko, in poudarila, kako ponosna je nanjo. Njuna povezanost se je kazala tudi na rdeči preprogi, kjer sta delovali usklajeno in sproščeno, kot da skupaj ustvarjata nov modni tandem.

icon-expand Blue Ivy je na Met Gali blestela. FOTO: Profimedia