Mlajša različica Beyoncé navdušila na tekmi

Blue Ivy Carter , ki je oktobra dopolnila 13 let, je ob očetu sedla v prvo vrsto na tekmi Los Angeles Lakers proti San Antonio Spurs – in takoj dvignila val navdušenja. Razlog? Postala je prava mamina dvojčica.

Čeprav je bila Blue Ivy na prvi pogled neverjetno podobna svoji sloviti mami Beyoncé, je hkrati jasno pokazala, da že gradi svoj edinstven slog. Nosila je prevelik Balenciagin jeans suknjič, široke kavbojke v cargo stilu ter torbico znamke Diesel. Posebno pozornost so pritegnili njeni bordo visoki športni čevlji Isabel Marant – model, ki ga je Beyoncé leta 2011 povzdignila v enega svojih zaščitnih znakov.

Njena pričeska – dolgi, popolnoma ravni in temni lasje – je bila še en razlog, da so oboževalci vzklikali, da je Blue Ivy "Beyoncé v mlajši različici".