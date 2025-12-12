Mlajša različica Beyoncé navdušila na tekmi

Blue Ivy Carter, ki je oktobra dopolnila 13 let, je ob očetu sedla v prvo vrsto na tekmi Los Angeles Lakers proti San Antonio Spurs – in takoj dvignila val navdušenja. Razlog? Postala je prava mamina dvojčica.
Mamina mini različica s svojo modno identiteto
Čeprav je bila Blue Ivy na prvi pogled neverjetno podobna svoji sloviti mami Beyoncé, je hkrati jasno pokazala, da že gradi svoj edinstven slog. Nosila je prevelik Balenciagin jeans suknjič, široke kavbojke v cargo stilu ter torbico znamke Diesel. Posebno pozornost so pritegnili njeni bordo visoki športni čevlji Isabel Marant – model, ki ga je Beyoncé leta 2011 povzdignila v enega svojih zaščitnih znakov.
Njena pričeska – dolgi, popolnoma ravni in temni lasje – je bila še en razlog, da so oboževalci vzklikali, da je Blue Ivy "Beyoncé v mlajši različici".
Oče v vlogi ponosnega spremljevalca
Jay-Z, ki z Beyoncé poleg Blue vzgaja še osemletna dvojčka Sira in Rumi, je tudi tokrat ostal zvest svojemu klasičnemu stilu v črni barvi. Med tekmo se je povsem posvetil Blue – z njo se je pogovarjal, se smejal in celo posnel kratek trenutek, ko se je rokovala z LeBronom Jamesom. Zvezdniška družina je tako ukradla pozornost, čeprav se je na igrišču odvijal pravi športni spektakel, so še zapisali pri Enews.
