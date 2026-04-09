Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero

Maja Šuput je za In Magazin povedala, da jo je petletni sin Bloom že dlje časa prosil, da bi šel v pravi snemalni studio, saj se mu ni več zdelo dovolj snemanje z maminim telefonom. Govoril je o tem, da želi snemalca in profesionalno izkušnjo in njegova mama mu je izpolnila to željo.
Bloom je v studiu prepeval svojo prvo pesem, ki naj bi bila po maminem pripovedovanju presenetljivo dobra. Če bo rezultat ustrezal pričakovanjem, pa lahko kmalu pričakujemo tudi glasbeni spot, ki ga bo posnela njena ekipa.
Kako je potekalo snemanje
Maja je razkrila, da je Bloom izjemno vesel in navdušen nad celotno izkušnjo, toliko, da že razmišlja o svoji drugi pesmi. Obisk studia ga je očitno navdihnil in tudi producent jima je po prvih posnetkih pokazal, da je z Bloomovim nastopom zadovoljen.
Na fotografijah, ki jih je delila Maja na Instagramu, Bloom pozira skupaj s producentom Bojanom Šalamonom Shallo.
Čeprav je Bloom star šele 5 let, je že pokazal, da ima srce za glasbo in pogum, da sledi svojim sanjam. Talent in strast se lahko pri otrocih pokažeta že v zelo zgodnji dobi, podpora staršev pa je ključna za spodbujanje otrokovih sanj.
Morda je to šele začetek glasbene poti malega Blooma, ki bo s svojo energijo in navdušenjem navdihoval še mnoge mlade, ki sanjajo o tem, da bi stopili v studio in ustvarjali svojo glasbo.
