Zakaj je torbica Blake Lively postala največja tema Met Gale?

S.B.
Svet slavnih 0
06. 05. 2026 10.46

Blake Lively se je na Met Gali 2026 vrnila v velikem slogu, kljub temu da je bila v zadnjem letu v središču negativnih medijskih odzivov. Njena vrnitev v javnost je sprožila ogromno pozornosti, ne le zaradi razkošne obleke Versace, ampak predvsem zaradi torbice s simboličnim pomenom, ki jo je nosila.

Blake Lively

Modni dogodek Met Gala 2026 je zaznamoval tudi prvi večji javni nastop igralke Blake Lively po zaključku odmevnega pravnega spora. Zvezdnica se je pojavila v razkošni obleki, v rokah pa je nosila torbico s prav posebnim simboličnim pomenom.

Obleka Versace in podpora Donatelle

Blake Lively se je na dogodku pojavila v obleki Versace iz leta 2006, ki jo je posebej zanjo izbrala in svojo izbiro tudi javno podprla sama Donatella Versace. Po poročanju Voguea in Marie Claire je Donatella poudarila, da ima igralka z Versacejevo hišo dolgo zgodovino "ikoničnih modnih trenutkov", kar je še dodatno okrepilo simboliko njenega povratka na rdečo preprogo.

Blake Lively v Versacijevi renesančni obleki.
Blake Lively v Versacijevi renesančni obleki.

Torbica, ki je pritegnila največ pozornosti

Največje medijske pozornosti pa ni dobila obleka, ampak torbica Judith Leiber, ki jo je Livelyjeva nosila kot osebno sporočilo. Po poročanju portala People je bila torbica izdelana po meri in okrašena z umetniškimi risbami njenih štirih otrok. Zasnovana je bila kot "mini umetniški okvir" za družinske spomine. Livelyjeva pa je novinarjem tudi sama pojasnila, da je želela imeti svoje otroke simbolično "s seboj" na dogodku.

Torbica je nosila skriti pomen.
Torbica je nosila skriti pomen.

Skrito sporočilo torbice

Torbica ni bila zgolj modni dodatek, postala je čustveni simbol njenega trenutnega življenjskega obdobja. Njena sporočilnost se razkriva na več ravneh. Želela je poudariti povezanost z družino in stabilnost v zasebnem življenju. Hkrati se je simbolno navezala na to, da je družina njeno čustveno sidro v času negativne medijske izpostavljenosti.

Po poročanju medijev je njen nastop sledil obdobju intenzivnega medijskega nadzora in pravnih sporov, zato torbica deluje kot način "prevzema nadzora nad naracijo" ter mehka protiutež javnim pritiskom.

Blake je zadela temo Met Gale, ki je bila: Moda je umetnost.
Blake je zadela temo Met Gale, ki je bila: Moda je umetnost.

Moda kot osebna zgodba

Po poročanju Voguea Livelyjeva pogosto uporablja modo kot obliko osebnega izraza, ne le estetike, kar je bilo vidno tudi v tem primeru.

Zakaj je njen videz sprožil toliko odzivov?

Njena vrnitev na Met Galo je bila posebna tudi zato, ker se je zgodila po dolgem obdobju odsotnosti in sovpada z zaključkom odmevnega pravnega spora z Justinom Baldonijem.

Po analizi Cosmopolitana je njen nastop razumljen kot premišljena kombinacija mode, osebne zgodbe in javnega sporočila. Čeprav je bila obleka Versace vizualno dominantna, je bila torbica tisti element, ki je nosil najgloblji pomen. Predvsem zato, ker ni šlo za razkošje ali status, temveč za osebno zgodbo, ki jo je igralka želela predstaviti javnosti.

Blake Lively je kljub težkemu preteklemu obdobju na Met Gali zablestela.
Blake Lively je kljub težkemu preteklemu obdobju na Met Gali zablestela.

Vir: Vogue, People, Cosmopolitan

