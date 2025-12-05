Bibaleze.si
Bilo je temno in težko: zvezdnica o materinstvu

B.R.
Svet slavnih 0
05. 12. 2025 14.17

Emma Roberts, slavna ameriška igralka in nečakinja legendarne Julie Roberts, je v nedavnem intervjuju iskreno spregovorila o čustvenih izzivih in radostih materinstva. Po rojstvu sina Rhodesa Hedlunda je spoznala, kako močno lahko starševstvo vpliva na osebno življenje, kariero in pogled nase.

Emma Roberts
Emma Roberts
Emma Roberts FOTO: Profimedia

Igralka Emma Roberts je postala mama decembra 2020, ko je na svet pozdravila sina Rhodesa Roberta Hedlunda, ki ima zdaj štiri leta, s svojim nekdanjim partnerjem Garrettom Hedlundom.

Čeprav je materinstvo za Emmo Roberts polno ljubezni in sreče, je igralka priznala, da ni vedno enostavno: "Bilo je nekaj temačnih noči," je povedala, opisujoč trenutke tesnobe, anksioznosti in negotovosti. "Bili so trenutki, ko sem se počutila izgubljeno. Nisem vedno vedela, ali sem dovolj dobra mati."

Emma pojasnjuje, da so bili ti trenutki ključen del njenega osebnega in čustvenega razvoja. Materinstvo ji je omogočilo globlji introspektivni pogled na svet: "Gledati svet skozi oči mojega sina me je spremenilo – način, kako vidim sebe, druge in življenje na splošno," je še dodala v intervjuju za People.

Igralka je priznala tudi, da še vedno odkriva samo sebe skozi materinstvo: "Ne morem biti vedno popolna, a vedno dajem vse od sebe." Ta iskren pristop se odraža tudi v njeni karieri – dejala je, da je postala bolj izbirčna pri projektih, saj želi preživeti več časa z Rhodesom in uravnotežiti osebno življenje s profesionalnimi obveznostmi.

Ena od tem, ki jih je zvezdnica poudarila, je tudi materinska krivda, občutek, ki ga imajo matere, ko niso vedno z otrokom. "Včasih čutim krivdo, ker nisem vedno z njim, a se učim, da je v redu iskati ravnotežje in skrbeti tudi zase," je pojasnila.

Emma Roberts materinstvo starševstvo čustveni izzivi kariera in družina
Komentarji (0)

