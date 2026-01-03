Bibaleze.si
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame

B.R.
Svet slavnih 0
03. 01. 2026 02.33

Ob deveti obletnici smrti Carrie Fisher se je njena hči, igralka Billie Lourd, z ganljivo objavo na Instagramu poklonila svoji materi in razkrila, kako se je njen odnos do žalovanja skozi leta spreminjal. Namesto da bi se osredotočala zgolj na bolečino izgube, danes vse bolj prepoznava, da duh njene mame živi naprej – skozi veselje, družino in drobne, a dragocene trenutke sreče.

Billie Lourd

Carrie Fisher, nepozabna princesa Leia iz filmske sage Vojna zvezd, je umrla leta 2016 v starosti 60 let. Njena smrt je globoko zaznamovala njeno hčerko Billie Lourd, ki je bila takrat še zelo mlada, danes pa je sama mati dveh otrok – 5-letnega sina Kingstona in 3-letne hčerke Jackson, ki ju ima z možem Austenom Rydellom.

Veselje kot ena od oblik žalovanja

Billie Lourd je v objavi na Instagramu zapisala, da je letošnja obletnica minila v znamenju presenetljivega in globokega veselja: dan se je začel z nežnim jutranjim trenutkom, ko se je njena hči zbudila prej kot običajno, ji položila glavo na prsi, ji povedala, da jo ima rada, in jo poljubila. Ta vsakodnevni ritual Billie opisuje kot najlepši možni začetek dneva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Otrokom je povedala, kako zelo bi jih njihova "grandmomby" – ljubkovalno ime, ki ga uporablja za Carrie – oboževala. Kmalu zatem so skupaj z njenim očetom Bryanom Lourdom odšli na zajtrk, kjer je Billie opazovala, kako se njen oče in njeni otroci igrajo, kot bi se poznali že vse življenje.

"Gledati mojega očeta z mojimi otroki je ena največjih radosti, kar sem jih kdaj doživela," je zapisala. Opisala je veselje, ki ga ob tem čuti: "Tista vrsta veselja, ob katerem te od nenehnega smeha bolijo lica in imaš občutek, kot da se tvoje življenje spreminja v film, za katerega si mislil, da obstaja le v filmih."

To veselje obstaja, ker je obstajala ona

Prav v teh trenutkih je Billie spoznala nekaj bistvenega: vse to veselje ne bi bilo mogoče brez njene mame.

"To veselje obstaja samo zato, ker je ona obstajala. Čeprav ni fizično del teh trenutkov, je razlog, da sploh obstajajo. Čeprav ni več živa, živi naprej skozi to veselje," je še zapisala.

Igralka je poudarila, da ima žalovanje veliko oblik in da se lahko te oblike v enem samem dnevu večkrat spremenijo. A v tem trenutku je bila njena žalost prepletena z nečim sladko-grenkim – z globokim občutkom hvaležnosti in sreče.

Billie je svojo objavo zaključila z mislijo, ki jo je pogosto izrekala njena mama: "Nič ni zares nikoli končano." Njena mama živi naprej v njenih otrocih in v veselju, ki ga Billie doživlja prav zaradi nje. Objavo je sklenila z iskreno zahvalo in priznanjem, da je ne bo nikoli nehala pogrešati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V letih po materini smrti je mlada igralka večkrat javno spregovorila o žalovanju in poudarila, kako pomembno se ji zdi, da se o tem govori odkrito. V pogovorih z mediji je priznala, da pred lastno izkušnjo ni imela veliko vzornikov ali ljudi, na katere bi se lahko oprla. "Žalovanje je izjemno zapleteno in nikoli ni samo ena stvar," je dejala. Prav zato čuti odgovornost, da o njem govori iskreno – tudi zato, da bi se drugi v svoji bolečini počutili manj sami.

Čeprav Carrie nikoli ni imela priložnosti spoznati svojih vnukov, Billie skrbi, da njena zapuščina živi naprej. Otrokom je že pokazala film Vrnitev Jedija, kar je bila zanju prav posebna izkušnja. Otroka sta bila sprva zmedena: "To je babica?" A kmalu sta bila povsem prevzeta nad likom princese Leie. Billie je priznala, da je med gledanjem sedela za njima in jokala.

Billie Lourd Carrie Fisher žalovanje družina starševstvo
