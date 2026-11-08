Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma

Nenavadno družinsko metodo je razkril v pogovoru za priljubljeni podkast Happy Sad Confused , ki ga vodi Josh Horowitz . Ob tem je priznal, da se v družinskem domu občasno pojavi tudi njegov drugi srhljivi filmski lik, grof Orlok iz filma Nosferatu .

Voditelj podkasta je igralca vprašal, ali sta njegova otroka že slišala, kako zveni Pennywise, in ali si upa njegov značilni glas uporabiti tudi v njuni družbi.

Skarsgård je brez zadržkov pritrdil in pojasnil, da se to zgodi predvsem takrat, ko se otroka neprimerno obnašata.

A Pennywise ni edini filmski lik, ki občasno obišče njun dom. Igralec je namreč razkril, da se lahko med vzgojnimi trenutki pojavi tudi grof Orlok, vampir, ki ga je upodobil v filmu Nosferatu iz leta 2024.

"Lahko se pojavi, lahko izgine, nato pa se lahko pojavi še Nosferatu," je v smehu opisal svoje menjavanje filmskih osebnosti. Svoje nenavadne očetovske preobrazbe je šaljivo opisal kot pisano zbirko različnih različic očeta.