Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma

S.B.
Svet slavnih 0
08. 11. 2026 04.00

Predstavljajte si, da vas zaradi neubogljivosti okara eden najbolj grozljivih filmskih klovnov. Prav takšno izkušnjo imajo očitno otroci švedskega igralca Billa Skarsgårda. Zvezdnik grozljivke Tisto (It), v kateri je upodobil zloglasnega klovna Pennywisea, je namreč priznal, da doma včasih uporabi prav njegov srhljivi glas, kadar se otroci neprimerno obnašajo.

pennywise
Izberite Bibaleze.si za svoj prednostni vir na Google.

Nenavadno družinsko metodo je razkril v pogovoru za priljubljeni podkast Happy Sad Confused, ki ga vodi Josh Horowitz. Ob tem je priznal, da se v družinskem domu občasno pojavi tudi njegov drugi srhljivi filmski lik, grof Orlok iz filma Nosferatu.

Ko doma spregovori Pennywise

Voditelj podkasta je igralca vprašal, ali sta njegova otroka že slišala, kako zveni Pennywise, in ali si upa njegov značilni glas uporabiti tudi v njuni družbi.

Skarsgård je brez zadržkov pritrdil in pojasnil, da se to zgodi predvsem takrat, ko se otroka neprimerno obnašata.

A Pennywise ni edini filmski lik, ki občasno obišče njun dom. Igralec je namreč razkril, da se lahko med vzgojnimi trenutki pojavi tudi grof Orlok, vampir, ki ga je upodobil v filmu Nosferatu iz leta 2024.

"Lahko se pojavi, lahko izgine, nato pa se lahko pojavi še Nosferatu," je v smehu opisal svoje menjavanje filmskih osebnosti. Svoje nenavadne očetovske preobrazbe je šaljivo opisal kot pisano zbirko različnih različic očeta.

Otroci tega igralca zagotovo ne ubogajo dvakrat: Ko se razjezi, spregovori Pennywise.
Otroci tega igralca zagotovo ne ubogajo dvakrat: Ko se razjezi, spregovori Pennywise.FOTO: Profimedia

Doma je predvsem oče dveh otrok

Bill Skarsgård ima z dolgoletno partnerico, švedsko igralko Alido Morberg, dva otroka. Par svoje družinsko življenje skrbno varuje pred javnostjo, zato o njunih otrocih ni znanih veliko podrobnosti. Tudi njunih imen, rojstnih datumov in drugih zasebnih informacij ne razkrivata.

Igralec je sicer svetovno prepoznavnost dosegel prav z vlogo Pennywisea v grozljivki Tisto iz leta 2017, v kateri je s svojim nenavadnim glasom, mimiko in srhljivim nasmehom prestrašil milijone gledalcev. Vlogo je ponovil tudi v nadaljevanju Tisto: Drugo poglavje (2019), pozneje pa se je vrnil še v seriji It: Welcome to Derry.

Leta 2024 je znova navdušil ljubitelje grozljivk, ko je v filmu Nosferatu upodobil grofa Orloka. Za to vlogo je ustvaril globok, temačen glas, ki je postal še ena od njegovih prepoznavnih igralskih posebnosti.

Priljubljeni igralec je pri 43-ih prvič postal očka
Preberi še
Priljubljeni igralec je pri 43-ih prvič postal očka

Vir: E!News

Bill Skarsgård Pennywise Tisto vzgoja otrok druzinsko življenje Nosferatu
Naslednji članek
Svet slavnih

Nihče ni vedel, da sta dobila dvojčka: Zdaj imata že štiri otroke

Bibaleze.si Plišasta norija: Zakaj je ta pošastni pliško obnorel otroke (in starše)?
24ur.com Nedopustna uprizoritev pokola na osnovni šoli ali najstniška kreativnost?
Bibaleze.si Otroci, ki prepevajo, so srečni otroci – odkrijte, zakaj!
24ur.com Vzgoja Arnolda Schwarzeneggerja: hčerki zažgal čevlje, sinu vzel vzmetnico
Bibaleze.si Ali smete disciplinirati tujega otroka?
24ur.com Grožnje na šolah: kako se lahko pogovorimo z otrokom?
Vizita.si Znaki, da je vaš otrok žrtev nasilja med vrstniki
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2014