Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma

Nenavadno družinsko metodo je razkril v pogovoru za priljubljeni podkast Happy Sad Confused, ki ga vodi Josh Horowitz. Ob tem je priznal, da se v družinskem domu občasno pojavi tudi njegov drugi srhljivi filmski lik, grof Orlok iz filma Nosferatu.
Ko doma spregovori Pennywise
Voditelj podkasta je igralca vprašal, ali sta njegova otroka že slišala, kako zveni Pennywise, in ali si upa njegov značilni glas uporabiti tudi v njuni družbi.
Skarsgård je brez zadržkov pritrdil in pojasnil, da se to zgodi predvsem takrat, ko se otroka neprimerno obnašata.
A Pennywise ni edini filmski lik, ki občasno obišče njun dom. Igralec je namreč razkril, da se lahko med vzgojnimi trenutki pojavi tudi grof Orlok, vampir, ki ga je upodobil v filmu Nosferatu iz leta 2024.
"Lahko se pojavi, lahko izgine, nato pa se lahko pojavi še Nosferatu," je v smehu opisal svoje menjavanje filmskih osebnosti. Svoje nenavadne očetovske preobrazbe je šaljivo opisal kot pisano zbirko različnih različic očeta.
Doma je predvsem oče dveh otrok
Bill Skarsgård ima z dolgoletno partnerico, švedsko igralko Alido Morberg, dva otroka. Par svoje družinsko življenje skrbno varuje pred javnostjo, zato o njunih otrocih ni znanih veliko podrobnosti. Tudi njunih imen, rojstnih datumov in drugih zasebnih informacij ne razkrivata.
Igralec je sicer svetovno prepoznavnost dosegel prav z vlogo Pennywisea v grozljivki Tisto iz leta 2017, v kateri je s svojim nenavadnim glasom, mimiko in srhljivim nasmehom prestrašil milijone gledalcev. Vlogo je ponovil tudi v nadaljevanju Tisto: Drugo poglavje (2019), pozneje pa se je vrnil še v seriji It: Welcome to Derry.
Leta 2024 je znova navdušil ljubitelje grozljivk, ko je v filmu Nosferatu upodobil grofa Orloka. Za to vlogo je ustvaril globok, temačen glas, ki je postal še ena od njegovih prepoznavnih igralskih posebnosti.
Vir: E!News
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