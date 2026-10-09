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V nekaj mesecih izgubil oba starša: "Zaveš se, da nimamo toliko časa"

S.B.
Svet slavnih 0
09. 10. 2026 04.00

Igralec Ben Affleck je v le nekaj mesecih ostal brez obeh staršev, mama Chris je umrla junija, oče Timothy pa dva meseca prej. Zdaj je iskreno spregovoril o tem, kako sta smrti spremenili njegov pogled na življenje.

Ben Affleck
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"To je veliko leto življenjskih lekcij," je 54-letni igralec povedal v intervjuju za GQ. Z bratom Caseyjem sta se morala v kratkem času posloviti od obeh staršev.

Njegov oče Timothy je umrl aprila, mama Chris pa 2. junija, stara 83 let. Njeno smrt je družina javno potrdila poleti, Casey Affleck pa je septembra razkril, da je tudi njun oče umrl že v začetku leta.

"To je nekaj velikega, človek"

Ben je priznal, da ga je izguba obeh staršev prisilila k razmišljanju o stvareh, na katere prej morda ni gledal na enak način.

"To prinese vse s seboj – tvoje otroštvo, način, kako si bil vzgojen. Na stvari začneš gledati drugače. Svoje starše bolj ceniš, razmišljaš o lastni minljivosti, o svojem življenju in svojih otrocih ter o tem, kaj želiš narediti z njim," je dejal.

Prav ob izgubi staršev je po njegovih besedah še bolj začutil, kako hitro mineva življenje. "Zaveš se, da imamo na voljo samo toliko časa," je povedal.

Ben in Casey Affleck.
Ben in Casey Affleck.FOTO: Profimedia

Smrt mame mu je dala nov pogled nanjo

Ben je v zadnjih tednih večkrat govoril o svoji mami, ki je bila več desetletij učiteljica v javnih šolah v Cambridgeu.

Po njeni smrti je začel drugače razumeti njeno življenje, odpovedovanja in vse, kar je naredila za svoja sinova.

"Njena smrt je povzročila, da sem jo še globlje in popolneje cenil," je povedal. Opisal jo je kot izjemno in pogumno žensko ter dejal, da je bila vse življenje popolnoma predana njemu in bratu Caseyju.

Ben je ob tem povedal, da je šele zdaj začel na svoje otroštvo gledati skozi nekoliko drugačne oči. V enem od nedavnih intervjujev je omenil tudi pisma, ki jih je njegova mama kot mlada pisala svojim staršem. Prav njihovo odkritje mu je pomagalo, da je mamo spoznal še z druge plati.

Chris Anne Affleck
Chris Anne AffleckFOTO: Profimedia

Z očetom je imel bolj zapleten odnos

Njegov odnos z očetom Timothyjem je bil drugačen. Ben je odkrito priznal, da njun odnos v zadnjih letih ni bil zelo tesen.

"Imel sem zapleten odnos z njim," je povedal in dodal, da njun odnos v zadnjih letih očetovega življenja ni bil posebej bližnji.

Prav zato mu je očetova smrt prinesla tudi pomemben uvid. Nekatere stvari v življenju ostanejo neurejene, če se z njimi ne soočimo.

"Če se s tem ne ukvarjaš, tega ne popraviš. Preprosto se ne bo zgodilo," je dejal.

Čeprav je bila izguba za igralca in njegovo družino izjemno težka, Ben na smrt staršev gleda tudi kot na del naravnega življenjskega kroga. "Grozno je, vendar ni tragedija. To je normalno," je dejal.

Ob tem je izrekel tudi stavek, ki veliko pove o tem, kako močno ga je letošnja izkušnja zaznamovala.

"Vsekakor si ne želim preživeti svojih otrok. To bi bilo najhujše, kar si lahko predstavljam."

Smrt obeh staršev ga je tako spodbudila k vprašanju, ki si ga po njegovih besedah zdaj zastavlja precej pogosteje: Kako želim preživeti preostanek svojega časa?

Prav zavedanje, da ga ni neskončno veliko, pa je tisto, kar je po vsem, kar je doživel, najbolj spremenilo njegov pogled na življenje.

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Vir: GQ

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