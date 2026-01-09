Želel je denar za stave

V nedavnem gostovanju v oddaji Jimmy Kimmel Live je 53-letni igralec in režiser Ben Affleck z veliko humorja razkril, kako se je soočil z drznim in nekoliko zaskrbljujočim vprašanjem svojega najstniškega sina Samuela. Affleck je voditelju Jimmyju Kimmelu povedal, da ga je njegov 13-letni sin pred približno mesecem dni povsem resno vprašal, ali bi mu lahko dal denar za športne stave. "Sin me je pred kratkim vprašal: 'Hej, a mi lahko daš kakšnih 100 dolarjev, da bi stavil na šport?'" je povedal zvezdnik in priznal, da ga je prošnja močno presenetila.

Najstniška logika, ki ni prepričala očeta

Samuel je očetu svojo idejo skušal predstaviti kot zelo razumno. Dejal mu je, da tudi njegovi prijatelji dobijo 100 dolarjev, a da je zgodbe konec, če denar izgubijo. "Rekel je: 'Če izgubim, potem je to to'", je nadaljeval Affleck. "Jaz pa sem si mislil: 'O, kakšen visok standard in disciplina!'" je v šali dodal igralec ter se poigral z idejo, da bi se sin morda že naslednji dan vrnil z novimi "zagotovljenimi" stavnimi nasveti. Voditelj se ni mogel upreti šali in je igralca vprašal, ali je sinu predlagal, naj se s to prošnjo obrne kar na dedka. Affleckov odgovor je sprožil smeh v studiu: "Rekel sem mu: 'Obstaja razlog, zakaj je tvoj dedek brez denarja.'"

Družinska zgodovina, povezana s stavami