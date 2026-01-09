Bibaleze.si
Želel je denar za stave

B.R.
Svet slavnih 0
09. 01. 2026 02.55

Ben Affleck je znan kot eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev, a tudi kot oče, ki si prizadeva svoje otroke vzgajati prizemljeno in odgovorno.

Ben Affleck s sinom Samuelom

V nedavnem gostovanju v oddaji Jimmy Kimmel Live je 53-letni igralec in režiser Ben Affleck z veliko humorja razkril, kako se je soočil z drznim in nekoliko zaskrbljujočim vprašanjem svojega najstniškega sina Samuela.

Affleck je voditelju Jimmyju Kimmelu povedal, da ga je njegov 13-letni sin pred približno mesecem dni povsem resno vprašal, ali bi mu lahko dal denar za športne stave. "Sin me je pred kratkim vprašal: 'Hej, a mi lahko daš kakšnih 100 dolarjev, da bi stavil na šport?'" je povedal zvezdnik in priznal, da ga je prošnja močno presenetila.

Najstniška logika, ki ni prepričala očeta

Samuel je očetu svojo idejo skušal predstaviti kot zelo razumno. Dejal mu je, da tudi njegovi prijatelji dobijo 100 dolarjev, a da je zgodbe konec, če denar izgubijo. "Rekel je: 'Če izgubim, potem je to to'", je nadaljeval Affleck. "Jaz pa sem si mislil: 'O, kakšen visok standard in disciplina!'" je v šali dodal igralec ter se poigral z idejo, da bi se sin morda že naslednji dan vrnil z novimi "zagotovljenimi" stavnimi nasveti.

Voditelj se ni mogel upreti šali in je igralca vprašal, ali je sinu predlagal, naj se s to prošnjo obrne kar na dedka. Affleckov odgovor je sprožil smeh v studiu: "Rekel sem mu: 'Obstaja razlog, zakaj je tvoj dedek brez denarja.'"

Družinska zgodovina, povezana s stavami

Igralec je ob tem razkril še zanimiv in nekoliko ironičen družinski kontekst. Povedal je, da je njegov oče v preteklosti velik del denarja zaslužil kot stavni posrednik oziroma "bookie".

"Spomnim se našega prvega pralnega stroja, prvega videorekorderja. Oče je prišel domov in rekel: 'Za to se lahko zahvalite Stevu Groganu'", je povedal Affleck ter ob tem omenil nekdanjega quarterbacka moštva New England Patriots.

Ben Affleck o tem, zakaj njegov sin ni dobil luksuznih čevljev za 5500 evrov
Ben Affleck Samuel Affleck športne stave starševstvo Jimmy Kimmel Live
