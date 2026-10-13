Bi se oglasili na neznano številko? Ben Affleck je razkril, zakaj o tem zdaj razmišlja drugače

Njegova soigralka Kerry Washington pa mu je pojasnila, zakaj se je sama po rojstvu otrok navadila ravnati drugače. Nato pa se je Ben spomnil na besede bivše žene, Jennifer Garner, s katerimi ga, kot je razkril igralec, opozarja na pomen dosegljivosti, ko gre za njune otroke. Affleck, ki ima z nekdanjo ženo Jennifer Garner tri otroke, je priznal, da se običajno ne odziva na telefonske klice številk, ki jih nima shranjenih v imeniku. Toda pogovor ga je spodbudil k razmisleku, ali je takšna navada za starša res najboljša izbira. Njegova soigralka je namreč pojasnila, da se je po tem, ko je postala mama, njen odnos do neznanih klicev spremenil. Nikoli namreč ne more vedeti, ali jo morda kliče eden od otrok s telefona prijatelja ali pa gre za nekaj drugega, povezanega z njimi. Tudi Affleck je nato priznal, da ga na to opozarja Jenn, mati njegovih otrok. "Morda je res smiselno, da se človek, ko postane starš, nekoliko drugače odziva na telefonske klice," je dejal igralec.

icon-expand Jennifer Garner in Ben Affleck. FOTO: Profimedia

Ben Affleck in Jennifer Garner sta kljub ločitvi povezana s skupnim starševstvom

Ben Affleck in Jennifer Garner sta se poročila leta 2005, leta 2015 sta se razšla, ločitev pa je bila uradno zaključena leta 2018. Skupaj imata tri otroke: Violet, Fin in Samuela. Čeprav sta se njuni partnerski poti razšli, ostajata povezana kot starša. Affleck je v nedavnem pogovoru za oddajo Sunday Sitdown pohvalil nekdanjo ženo in jo opisal kot izjemno mamo. Ob tem se je pošalil, da sam pri starševstvu dosega precej manj kot ona, ter poudaril, kako zelo jo spoštuje in ceni. Prav vsakodnevne starševske obveznosti nas pogosto prisilijo, da spremenimo tudi navade, ki so se nam prej zdele povsem samoumevne. Med njimi je lahko tudi odločitev, ali bomo sprejeli klic, če na zaslonu telefona ne prepoznamo številke.

Se morajo starši oglasiti na vsak neznani klic?

Odgovor ni nujno pritrdilen. Staršem se ni treba odzvati na prav vsak klic z neznane številke, saj so lahko med njimi tudi oglaševalci, neželeni klici ali poskusi prevare. Pomembno pa je, da imajo otroci zanesljiv način, kako starše doseči, kadar jih potrebujejo.

Zakaj je včasih smiselno odgovoriti?

Otrok lahko pokliče z drugega telefona. Če se mu izprazni baterija, izgubi telefon ali je pri prijatelju, lahko uporabi številko, ki je starš ne prepozna. Pokliče lahko šola ali druga odrasla oseba. Šolska svetovalna služba, trener, zdravnik ali druga oseba, ki skrbi za otroka, lahko kliče z nove ali službene številke. V nujnih primerih je pomembna hitra komunikacija. Če otrok potrebuje pomoč, lahko pravočasen pogovor prepreči nepotrebno zaskrbljenost ali pospeši ukrepanje. Vendar to ne pomeni, da moramo brez pomisleka sprejeti vsak klic. Neznane številke se lahko uporabijo tudi za prevare, zato je pomembno, da ostanemo previdni. Če se oglasimo, ne razkrivajmo osebnih ali bančnih podatkov in ne sledimo navodilom neznanca zgolj zato, ker trdi, da gre za nujno zadevo.

Kako se lahko starši organizirajo, da ne bi zamudili pomembnega klica?