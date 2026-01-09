Beckhamovi presenečeni: sin komunikacijo prepustil odvetnikom

Po poročanju britanskega tabloida Daily Mail je Brooklyn Beckham staršem prek svojih odvetnikov sporočil, naj ga ne kontaktirajo neposredno in naj ga v prihodnje ne omenjajo v javnosti ali medijih. Po navedbah virov blizu družine je Brooklyn zahteval, da lahko David in Victoria Beckham z njim komunicirata izključno prek odvetniške pisarne Schillings, ki skrbi za njegove pravne zadeve. "Davidu je bilo jasno povedano, da je to edini dovoljen način komunikacije s sinom," je za britanske medije razkril vir.

Blokada na družbenih omrežjih razkrila razdor

Prvi jasen znak poglobljenega razkola se je pojavil že pred božičem, ko je Brooklyn prenehal slediti vsem članom svoje družine na Instagramu. Sprva se je zdelo, da gre za obojestransko odločitev, vendar je njegov mlajši brat Cruz kmalu razjasnil situacijo. "Moja mama in oče nikoli ne bi prenehala slediti lastnemu sinu. To so dejstva – zbudili so se in ugotovili, da so blokirani. Tako kot jaz," je zapisal Cruz.

Težave, ki segajo več let nazaj

icon-expand Brooklyn, Victoria in David Beckham FOTO: Profimedia

Po navedbah več virov se težave v družini Beckham niso pojavile čez noč. Brooklyn se že več mesecev ne pojavlja na družinskih dogodkih, prav tako ga ni bilo ob pomembnih mejnikih v življenju svojih staršev. Kot enega izmed prelomnih trenutkov številni omenjajo njegovo poroko z igralko in dedinjo Nicola Peltz leta 2022 v Palm Beachu. Kljub razkošni slovesnosti naj bi v ozadju prihajalo do napetosti, zlasti med Nicolo in Victorio. Mediji so takrat poročali, da nevesta ni želela nositi poročne obleke iz kolekcije svoje bodoče tašče, kar naj bi povzročilo prve resnejše nesporazume. Čeprav so nekateri viri te trditve pozneje potrdili, so jih drugi označili za pretirane ali celo neresnične, govorice o ohlajenih odnosih pa so kljub temu vztrajale.

Incident na poroki in dodatni zapleti

K napetostim naj bi prispeval tudi dogodek na poročni zabavi. Vir, ki je govoril za revijo People, je razkril, da je Victoria Beckham domnevno 'prevzela' ples s sinom, čeprav sta imela Brooklyn in Nicola načrtovan poseben trenutek zase. Ta domnevni incident naj bi povzročil neprijetno vzdušje in dodatno obremenil že tako krhke odnose. Beckhamovi teh navedb nikoli niso javno komentirali, vendar se je z leti vse pogosteje govorilo, da družina ni več tako enotna, kot se je zdelo navzven.

Izostanek s praznovanja 50. rojstnega dne Davida Beckhama