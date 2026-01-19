Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes

B.R.
Svet slavnih 0
19. 01. 2026 08.10

Minilo je že sedem let, odkar sta Marion in James Kelly nepričakovano postala svetovna spletna senzacija, ko sta med intervjujem v živo na BBC-ju dobesedno vstopila v kader in s tem popolnoma zasenčila pogovor med njunim očetom, profesorjem Robertom Kellyjem, in BBC-jevim novinarjem Clivom Myriejem.

Robert Kelly

Dogodek iz leta 2017 je v hipu obšel svet. Medtem ko je profesor Robert Kelly iz domače pisarne razlagal politične razmere v Južni Koreji, je njegova hčerka Marion samozavestno prikorakala v sobo, kmalu za njo pa se je v hojici pripeljal še mlajši James. Poskus njune mame, da bi otroke hitro odpeljala iz prostora, je posnetku dodal še dodatno dozo simpatičnega kaosa. Kot je takrat poročal BBC, je posnetek postal eden najbolj gledanih in deljenih televizijskih trenutkov tistega leta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako sta videti danes?

Kot so v zadnjih mesecih poročali številni tuji mediji, med drugim tudi AOL in več azijskih spletnih portalov, je profesor Robert Kelly nedavno delil nove družinske fotografije, ki razkrivajo, kako zelo sta otroka od takrat odrasla.

Marion, ki danes uporablja tudi korejsko ime Yena, je stara skoraj 12 let. Kot so zapisali na spletni strani English Aaj, se Marion danes posveča šoli in različnim interesom, starša pa jo namerno držita stran od medijske izpostavljenosti.

Njen mlajši brat James, ki je bil v času slavnega intervjuja še dojenček, je danes približno osem let star šolar. Tudi on je po poročanju tujih medijev zrasel v radovednega in živahnega dečka.

Profesor Kelly je ob objavi novejših fotografij zapisal, da sta z ženo hvaležna za vso prijaznost in pozitivne odzive, ki jih ljudje še vedno namenjajo njuni družini. Kot je poudaril, je bil viralni trenutek sicer nepričakovan, a je svetu pokazal človeško plat dela od doma – še dolgo preden je to postalo globalna realnost.

Danes jo pozna ves svet: tako je kot dojenček bila videti zvezdnica
Preberi še
Danes jo pozna ves svet: tako je kot dojenček bila videti zvezdnica
BBC intervju viralni posnetek otroci Marion Kelly James Kelly
Prejšnji članek
Svet slavnih

Dvojno presenečenje za slovenskega glasbenika

Naslednji članek
Svet slavnih

Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1461