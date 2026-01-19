Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes

Dogodek iz leta 2017 je v hipu obšel svet. Medtem ko je profesor Robert Kelly iz domače pisarne razlagal politične razmere v Južni Koreji, je njegova hčerka Marion samozavestno prikorakala v sobo, kmalu za njo pa se je v hojici pripeljal še mlajši James. Poskus njune mame, da bi otroke hitro odpeljala iz prostora, je posnetku dodal še dodatno dozo simpatičnega kaosa. Kot je takrat poročal BBC , je posnetek postal eden najbolj gledanih in deljenih televizijskih trenutkov tistega leta.

Kot so v zadnjih mesecih poročali številni tuji mediji, med drugim tudi AOL in več azijskih spletnih portalov, je profesor Robert Kelly nedavno delil nove družinske fotografije, ki razkrivajo, kako zelo sta otroka od takrat odrasla.

Marion, ki danes uporablja tudi korejsko ime Yena, je stara skoraj 12 let. Kot so zapisali na spletni strani English Aaj, se Marion danes posveča šoli in različnim interesom, starša pa jo namerno držita stran od medijske izpostavljenosti.

Njen mlajši brat James, ki je bil v času slavnega intervjuja še dojenček, je danes približno osem let star šolar. Tudi on je po poročanju tujih medijev zrasel v radovednega in živahnega dečka.

Profesor Kelly je ob objavi novejših fotografij zapisal, da sta z ženo hvaležna za vso prijaznost in pozitivne odzive, ki jih ljudje še vedno namenjajo njuni družini. Kot je poudaril, je bil viralni trenutek sicer nepričakovan, a je svetu pokazal človeško plat dela od doma – še dolgo preden je to postalo globalna realnost.