Veste, čigav sin je ta mladi pevec?

Če vam je njegov obraz znan, za to obstaja dober razlog. Baylee Littrell je sin Briana Littrella, enega od članov legendarne skupine Backstreet Boys. Toda 23-letnik danes ne želi biti prepoznaven zgolj kot sin slavnega pevca, tudi sam gradi svojo glasbeno pot. Glasba je bila del njegovega življenja praktično od rojstva. Baylee je odraščal ob očetovih koncertih, turnejah in glasbenem svetu, v katerem so Backstreet Boys desetletja navduševali milijone oboževalcev po svetu.

icon-expand Baylee in Brian Littrell. FOTO: Profimedia

Preteklo leto je stopil na veliki oder

Baylee se je leta 2025 odločil za velik korak in se prijavil v priljubljeni glasbeni šov American Idol. Na avdiciji je zapel svojo avtorsko skladbo Waiting on Myself to Die ter navdušil sodnike Carrie Underwood, Lionela Richieja in Luka Bryana. Njegov oče Brian ga je spremljal med avdicijo in le stežka skrival čustva. Ko je Luka Bryana zanimalo, ali sta oče in sin kdaj skupaj zapela, se je zgodil poseben trenutek. Brian se je pridružil Bayleeju in skupaj sta zapela del njegove pesmi. Baylee je nato prejel zlato vstopnico za Hollywood.

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"Želel sem biti šesti Backstreet Boy"

Baylee je pozneje povedal, da si je že kot otrok želel biti del očetove slavne skupine. Kot majhen fant je spremljal Backstreet Boys na turnejah, se igral z njihovimi kostumi in sanjal o tem, da bi nekoč tudi sam stal na velikem odru. Čeprav se seveda ni pridružil skupini, je zelo zgodaj začel graditi svojo glasbeno pot. Pred leti je nastopal tudi kot predskupina Backstreet Boys, kar mu je omogočilo, da je že kot mlad pevec okusil nastopanje pred velikim občinstvom.

Oče je nanj neizmerno ponosen

Za Briana je bilo spremljanje sinove poti očitno zelo čustveno. Med Bayleejevim nastopom v American Idolu je večkrat pokazal, kako zelo ponosen je nanj. Brian je dejal, da je njegov sin odraščal v glasbenem svetu in da verjame, da je pripravljen na izzive, ki jih prinaša glasbena kariera. Baylee je med šovom prišel med najboljših 20 tekmovalcev, nato pa se je njegova pot v oddaji aprila 2025 končala. Toda njegov oče je takrat jasno sporočil, da je to šele začetek. Bayleeju je javno izrazil podporo in poudaril, da bo vedno stal ob njem.

icon-expand Baylee si močno želi uspeti v glasbeni karieri. FOTO: Profimedia

Glasbo ustvarja po svoje

Čeprav ga mnogi najprej povezujejo z očetom in Backstreet Boys, se Baylee podaja v nekoliko drugačne glasbene vode. Predstavlja se predvsem kot pevec in avtor pesmi, pri svojem ustvarjanju pa se ne želi zgolj naslanjati na očetovo uspešno kariero. V American Idolu je nastopal z avtorskimi pesmimi, pozneje pa je izvedel tudi očetovo skladbo Gone Without Goodbye, ki jo je Brian Littrell izdal na svojem solo albumu leta 2006. Nastop je imel za družino še posebej čustven pomen, saj sta ga iz občinstva spremljala oba starša. Brian je nedavno priznal, da njegov sin danes še bolje razume, koliko truda, vztrajnosti in dela zahteva glasbena kariera. In prav to je očitno ena največjih lekcij, ki jih je Baylee dobil od očeta: talent je pomemben, vendar brez trdega dela ni dovolj.

icon-expand Bayleeja pri sanjah podpira tudi slavni oče. FOTO: Profimedia

Družina je za Briana vedno pomenila veliko

Brian je sina dobil skupaj z Leighanne Littrell. Med člani skupine Backstreet Boys, je bil prvi, ki je postal oče, in je pozneje priznal, da so se njegove prioritete po rojstvu sina močno spremenile. Danes je Baylee odrasel in živi samostojno, Brian pa se je z ženo znašel v povsem novem življenjskem obdobju. Glasbenik je nedavno v šali povedal, da je njihov dom postal zdaj prazno gnezdo, saj je njegov edini sin že odšel od doma.