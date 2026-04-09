Igralec iskreno o travmah iz otroštva: "Še vedno slišim mamine krike"

S.B.
Svet slavnih 0
09. 04. 2026 04.00

Irskega igralca Barryja Keoghana, ki je zaslovel z vlogami v hollywoodskih uspešnicah, še danes spremljajo travmatični spomini iz otroštva, ki segajo v obdobje, ko je bil star komaj nekaj let.

Barry Keoghan

V daljšem pogovoru je priljubljeni irski igralec Barry Keoghan odprl srce in razkril, kako ga še vedno preganjajo spomini na materine krike med njenim bojem z odvisnostjo. Ti prizori so ostali zelo živi v njegovem spominu.

Srce parajoč spomin iz otroštva

Igralec, rojen leta 1992 v dublinskem predelu Summerhill, je v pogovoru opisal enega najbolj bolečih trenutkov svojega otroštva, ko je slišal svojo mamo kričati skozi poštni nabiralnik. Takrat je bila njegova mama v primežu odvisnosti in je prosila za denar, medtem ko sta on in njegov brat le ležala v postelji, ker so jima tako ukazali. Ta spomin, ki ga je podoživljal v intervjuju, je eden izmed zadnjih trenutkov, ko je slišal njen glas, preden je umrla zaradi prevelikega odmerka heroina, ko je bil star samo 12 let.

Barry Keoghan je imel travmatično otroštvo.
Barry Keoghan je imel travmatično otroštvo. FOTO: Profimedia

Barry je odprl temo, kako otroštvo, zaznamovano z odvisnostjo staršev, lahko pusti trajne sledi v čustvenem življenju odraslega človeka. Čeprav se je v letih po tem spopadal tudi sam z izzivi zasvojenosti, je v zadnjih letih naredil korak naprej proti ozdravitvi in osebnemu miru. Danes je tudi oče, ki se trudi premagati lastne demone in biti prisoten v življenju svojega sina.

Od težke preteklosti do svetovne scene

Keoghanova pot ni bila enostavna. Po materini smrti in letih preživljanja v različnih rejniških družinah sta on in njegov brat končno našla stabilnost pri svoji babici, ki je prevzela skrb zanju. To zgodnje življenje je zaznamovalo njegov pogled na svet, a hkrati ga je tudi pripravljalo na življenje pred kamerami. Danes je eden najbolj priznanih irskih igralcev, nominiran za oskarja, prejemnik nagrade bafta in znan po vlogah v filmih in serijah, kot so The Banshees of Inisherin, Saltburn, Eternals, Dunkirk in drugi.

Barry Keoghan
Barry KeoghanFOTO: Profimedia

Ob prizadevanjih za boljšo prihodnost

Kljub raznolikim uspehom in profesionalnemu napredku Barry še vedno iskreno govori o svojih travmah, saj verjame, da lahko s tem pomaga tako sebi kot drugim, ki se spopadajo s podobnimi izkušnjami. Njegova zgodba o tem, kako je premagal lastne izzive in danes živi z močjo sprejemanja in odgovornosti, je lahko marsikomu v navdih.

Vir: The Sun, El Pais

Barry Keoghan preganjajoči spomini odvisnost staršev prek dojenčka hollywoodski igralec
