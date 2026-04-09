Igralec iskreno o travmah iz otroštva: "Še vedno slišim mamine krike"

V daljšem pogovoru je priljubljeni irski igralec Barry Keoghan odprl srce in razkril, kako ga še vedno preganjajo spomini na materine krike med njenim bojem z odvisnostjo. Ti prizori so ostali zelo živi v njegovem spominu.

Srce parajoč spomin iz otroštva

Igralec, rojen leta 1992 v dublinskem predelu Summerhill, je v pogovoru opisal enega najbolj bolečih trenutkov svojega otroštva, ko je slišal svojo mamo kričati skozi poštni nabiralnik. Takrat je bila njegova mama v primežu odvisnosti in je prosila za denar, medtem ko sta on in njegov brat le ležala v postelji, ker so jima tako ukazali. Ta spomin, ki ga je podoživljal v intervjuju, je eden izmed zadnjih trenutkov, ko je slišal njen glas, preden je umrla zaradi prevelikega odmerka heroina, ko je bil star samo 12 let.

icon-expand Barry Keoghan je imel travmatično otroštvo. FOTO: Profimedia

Barry je odprl temo, kako otroštvo, zaznamovano z odvisnostjo staršev, lahko pusti trajne sledi v čustvenem življenju odraslega človeka. Čeprav se je v letih po tem spopadal tudi sam z izzivi zasvojenosti, je v zadnjih letih naredil korak naprej proti ozdravitvi in osebnemu miru. Danes je tudi oče, ki se trudi premagati lastne demone in biti prisoten v življenju svojega sina.

Od težke preteklosti do svetovne scene

Keoghanova pot ni bila enostavna. Po materini smrti in letih preživljanja v različnih rejniških družinah sta on in njegov brat končno našla stabilnost pri svoji babici, ki je prevzela skrb zanju. To zgodnje življenje je zaznamovalo njegov pogled na svet, a hkrati ga je tudi pripravljalo na življenje pred kamerami. Danes je eden najbolj priznanih irskih igralcev, nominiran za oskarja, prejemnik nagrade bafta in znan po vlogah v filmih in serijah, kot so The Banshees of Inisherin, Saltburn, Eternals, Dunkirk in drugi.

icon-expand Barry Keoghan FOTO: Profimedia

Ob prizadevanjih za boljšo prihodnost

Kljub raznolikim uspehom in profesionalnemu napredku Barry še vedno iskreno govori o svojih travmah, saj verjame, da lahko s tem pomaga tako sebi kot drugim, ki se spopadajo s podobnimi izkušnjami. Njegova zgodba o tem, kako je premagal lastne izzive in danes živi z močjo sprejemanja in odgovornosti, je lahko marsikomu v navdih.