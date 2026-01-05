Barbara iz MasterChefa razkrila veselo novico

Nekdanja udeleženka priljubljene televizijske kuharske oddaje MasterChef Slovenija, Barbara Perić, ki je lani s svojimi sladkimi mojstrovinami hitro osvojila srca sodnikov in gledalcev, je te dni delila izjemno veselo novico. Z izvirno in prisrčno objavo na svojih družbenih omrežjih je naznanila, da s partnerjem pričakujeta dojenčka, kar je sprožilo val navdušenja med njenimi sledilci. Barbarina prepoznavnost izhaja iz njenega unikatnega pristopa h kuhanju in peki, še posebej pa so ji bile blizu natančne in estetsko dovršene sladice, ki so nosile njen osebni pečat. Zato ni presenečenje, da je tudi enega izmed najpomembnejših življenjskih dogodkov – nosečnost – razkrila na prav poseben, ustvarjalen in izjemno sladek način.

Tokrat ni delila novega recepta ali kuharske skrivnosti, temveč izjemno osebno in življenjsko prelomnico. Prikupna rdečelaska, znana po svoji natančnosti pri sladicah, je na družbenih omrežjih delila fotografijo, ki je bila preprosta, a hkrati izjemno zgovorna. Na njej so bili piškoti, na enem pa je pisalo "Pridem v 2026". Poleg tega se je na fotografiji morda pojavil tudi prikupen pajac za dojenčka. Poleg fotografije je zapisala: "V najin mali svet prihaja nekaj zelo posebnega. Najin najslajši projekt se začenja."