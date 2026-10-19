Šest tednov po rojstvu hčerke je znova zasijala na modni brvi

33-letna manekenka Barbara Palvin je v nedeljo nastopila na letošnji modni reviji Victoria's Secret v Los Angelesu. Na modni brvi je zasijala v zapeljivi rožnati spalni srajčki iz čipke, njen mož, igralec Dylan Sprouse, pa jo je ponosno spremljal iz prve vrste in ji namenjal spodbudne poglede.

"Počutim se odlično"

Palvinova je pred revijo v pogovoru za revijo People priznala, da je od poroda minilo komaj šest tednov. Kljub temu se je na veliki modni dogodek podala z veliko samozavesti. "Počutim se odlično. Zdi se mi zelo opogumljajoče, da me je ekipa Victoria's Secret povabila na revijo in da na ta način podpiramo ženske," je povedala. Ob tem je dodala, da se ji vrnitev na delo ne zdi tako nenavadna, saj se v Združenih državah Amerike številne ženske po približno šestih tednih porodniškega dopusta že vračajo na delo. Za manekenko je bil nastop še toliko bolj poseben, saj je šlo za njeno prvo modno revijo po rojstvu otroka.

icon-expand Barbara Palvin je blestela na modni brvi. FOTO: Profimedia

Prvi tedni materinstva so čustveni vrtiljak

Čeprav je na modni brvi delovala samozavestno in sproščeno, manekenka ne skriva, da je materinstvo velika življenjska sprememba. Prve tedne po rojstvu hčerke je opisala kot čustveni vrtiljak, saj se z možem privajata na novo vlogo in spoznavata vse izzive starševstva. Palvinova je pohvalila tudi Sprousa, za katerega meni, da se je v očetovski vlogi odlično znašel. Igralec jo je pri vrnitvi na modno brv podpiral, pred dogodkom pa je javno izrazil občudovanje nad njeno predanostjo in trudom. Par se je razveselil deklice Sylvie, ki se jima je rodila septembra. Nosečnost sta javnosti razkrila maja na filmskem festivalu v Cannesu, novico o rojstvu hčerke pa sta delila konec septembra.

icon-expand Barbara je pred šestimi tedni rodila hčerko. FOTO: Profimedia

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