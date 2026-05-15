Trenutek, ki je zasenčil vse ostalo v Cannesu

Razkritje na rdeči preprogi v Cannesu
Par je pritegnil ogromno pozornosti, ko sta se pojavila na premieri v Cannesu. Barbara Pavlin je nosila elegantno svetlo modro obleko, ki je poudarila njen nosečniški trebušček, Dylan Sprouse pa jo je spremljal v klasični črni obleki.
Kasneje sta novico uradno potrdila še na Instagramu, kjer sta delila fotografije iz Cannesa, posnetek ultrazvoka in igriv "rock on" znak, ki je hitro postal viralen po spletu.
"Najlepše poglavje življenja"
Po poročanju tujih medijev sta zvezdnika novico želela deliti na spontan in igriv način, ki odraža njun odnos. Objava je v nekaj urah sprožila val čestitk oboževalcev in znanih osebnosti.
Par je skupaj že več let, spoznala sta se leta 2017, kasneje začela razmerje in se leta 2023 tudi poročila na Madžarskem, od koder prihaja Barbara.
Barbara Palvin in Dylan Sprouse sta z eno najbolj odmevnih zvezdniških novic letošnjega Cannes film festivala vstopila v novo življenjsko poglavje. Par pričakuje prvega otroka, novica pa je že postala ena najbolj deljenih zgodb v svetu zabave leta 2026.
Dylan je v javnosti večkrat pokazal, da močno podpira Barbarino manekensko kariero in njen profesionalni uspeh, hkrati pa poudarja, da je ponosen na vse, kar je dosegla. Par ostaja eden bolj priljubljenih v svetu slavnih, saj izstopata po svoji povezanosti, diskretnosti in medsebojni spodbudi tudi v najbolj pomembnih življenjskih trenutkih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV