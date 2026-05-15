Trenutek, ki je zasenčil vse ostalo v Cannesu

S.B.
Svet slavnih 0
15. 05. 2026 11.22

Madžarska supermanekenka Barbara Palvin in ameriški igralec Dylan Sprouse sta sporočila, da pričakujeta prvega otroka. Novico sta razkrila na zelo poseben in že zdaj viralen način, med nastopom na rdeči preprogi filmskega festivala v Cannesu 2026, kjer je Barbara ponosno pokazala nosečniški trebušček.

Barbara Palvin in Dylan Sprouse

Razkritje na rdeči preprogi v Cannesu

Par je pritegnil ogromno pozornosti, ko sta se pojavila na premieri v Cannesu. Barbara Pavlin je nosila elegantno svetlo modro obleko, ki je poudarila njen nosečniški trebušček, Dylan Sprouse pa jo je spremljal v klasični črni obleki.

Kasneje sta novico uradno potrdila še na Instagramu, kjer sta delila fotografije iz Cannesa, posnetek ultrazvoka in igriv "rock on" znak, ki je hitro postal viralen po spletu.

"Najlepše poglavje življenja"

Po poročanju tujih medijev sta zvezdnika novico želela deliti na spontan in igriv način, ki odraža njun odnos. Objava je v nekaj urah sprožila val čestitk oboževalcev in znanih osebnosti.

Par je skupaj že več let, spoznala sta se leta 2017, kasneje začela razmerje in se leta 2023 tudi poročila na Madžarskem, od koder prihaja Barbara.

Se spomnite malega Bena? Preverite, kako je videti danes!

Barbara Palvin in Dylan Sprouse sta z eno najbolj odmevnih zvezdniških novic letošnjega Cannes film festivala vstopila v novo življenjsko poglavje. Par pričakuje prvega otroka, novica pa je že postala ena najbolj deljenih zgodb v svetu zabave leta 2026.

Dylan je v javnosti večkrat pokazal, da močno podpira Barbarino manekensko kariero in njen profesionalni uspeh, hkrati pa poudarja, da je ponosen na vse, kar je dosegla. Par ostaja eden bolj priljubljenih v svetu slavnih, saj izstopata po svoji povezanosti, diskretnosti in medsebojni spodbudi tudi v najbolj pomembnih življenjskih trenutkih.

Barbara Palvin Dylan Sprouse nosečnost Cannes zvezdniški par
