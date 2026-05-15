Trenutek, ki je zasenčil vse ostalo v Cannesu

Razkritje na rdeči preprogi v Cannesu

Par je pritegnil ogromno pozornosti, ko sta se pojavila na premieri v Cannesu. Barbara Pavlin je nosila elegantno svetlo modro obleko, ki je poudarila njen nosečniški trebušček, Dylan Sprouse pa jo je spremljal v klasični črni obleki. Kasneje sta novico uradno potrdila še na Instagramu, kjer sta delila fotografije iz Cannesa, posnetek ultrazvoka in igriv "rock on" znak, ki je hitro postal viralen po spletu.

"Najlepše poglavje življenja"

Po poročanju tujih medijev sta zvezdnika novico želela deliti na spontan in igriv način, ki odraža njun odnos. Objava je v nekaj urah sprožila val čestitk oboževalcev in znanih osebnosti. Par je skupaj že več let, spoznala sta se leta 2017, kasneje začela razmerje in se leta 2023 tudi poročila na Madžarskem, od koder prihaja Barbara.