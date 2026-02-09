Ganljiv prizor na Super Bowlu: Bad Bunny predal grammyja dečku

Kot so zapisali pri Variety , je bil prizor razumljen kot simbol sanj, vztrajnosti in poti do uspeha, pa tudi kot poklon mladim generacijam, ki se v Bad Bunnyjevi zgodbi prepoznajo. Številni komentatorji so poudarili, da je šlo za enega redkih trenutkov v zgodovini Super Bowla, kjer je bila osebna zgodba umetnika tako jasno vtkana v sam nastop.

Še posebej pa je izstopal prizor, v katerem je Bad Bunny sredi odrske postavitve pokleknil ob majhnem dečku in mu izročil grammyja, nagrado, ki jo je prejel le teden dni prej na prestižni podelitvi. Gesta je v trenutku ganila občinstvo na stadionu, na družbenih omrežjih pa sprožila izjemen odziv.

Nastop Bad Bunnyja med polčasom ni bil zgolj glasbeni spektakel, temveč tudi vizualno in simbolno premišljena pripoved, ki je pritegnila pozornost milijonov gledalcev po vsem svetu.

Kmalu po koncu nastopa se je po družbenih omrežjih začela širiti napačna trditev, da naj bi bil deček v prizoru petletni Liam Conejo Ramos, otrok, ki je v Združenih državah Amerike nedavno pritegnil veliko pozornosti javnosti po tem, ko so njega in njegovega očeta pridržali agenti ameriške priseljenske službe ICE.

Kot so opozorili pri USA Today in People, so številni uporabniki družbenih omrežij prizor napačno razumeli kot zavestno politično gesto in izraz podpore priseljenskim družinam. Objave so se hitro širile, pogosto brez preverjanja dejstev, k čemur je pripomogla tudi čustvena občutljivost teme priseljevanja v ZDA.

Kot so kasneje pojasnili organizatorji nastopa, so bile te navedbe napačne. Deček v nastopu ni bil Liam Conejo Ramos, temveč petletni Lincoln Fox, otroški igralec in model, ki je bil izbran kot del umetniške zasnove nastopa.

Po mnenju medijskih analitikov, ki jih navaja Associated Press, se je napačna razlaga razširila zaradi več dejavnikov: vizualne podobnosti med prizorom iz nastopa in fotografijami Liama Ramosa, velike medijske pozornosti, ki jo v ZDA vzbuja tema priseljevanja, ter dejstva, da je Bad Bunny v preteklosti večkrat javno kritiziral delovanje službe ICE.

Kot je poročal The New York Times ob letošnji podelitvi grammyjev, so te njegove izjave pri delu javnosti ustvarile pričakovanje, da bo tudi nastop na Super Bowlu vseboval neposredno politično sporočilo.

Kljub temu so ustvarjalci nastopa in kulturni komentatorji, med njimi tudi pri Rolling Stone, poudarili, da prizor ni bil zamišljen kot politična izjava ali komentar konkretnega družbenega primera. Njegov namen je bil izrazito umetniški: prikazati pot od otroških sanj do uspeha ter poudariti pomen vztrajnosti, identitete in upanja.