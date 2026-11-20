Avril Lavigne je svojim oboževalcem pripravila prav posebno presenečenje. Kanadska pevka je na Instagramu sporočila, da je postala mama. Rodila je deklico, ki jo je v prisrčni objavi poimenovala z "Moja mala princeska."

Ob novici je objavila tri črno-bele fotografije. Na prvi je videti drobno roko novorojenčice, ki jo držita odrasli osebi, na drugi pevka nežno objema svojo hčerko, na tretji pa je prav poseben detajl, ki je navdušil njene oboževalce.

Na fotografiji so namreč trije pari črno-belih športnih copat, dva odrasla in en majhen otroški par. Vsi so postavljeni na rolko, kar je prikupen poklon njeni glasbeni identiteti in uspešnici Sk8er Boi.

Pevka je ob fotografijah zapisala, da je prispela njena mala princeska. Imena deklice za zdaj ni razkrila, prav tako ni javno predstavila njenega očeta.