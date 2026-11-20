Avril Lavigne je svojim oboževalcem pripravila prav posebno presenečenje. Kanadska pevka je na Instagramu sporočila, da je postala mama. Rodila je deklico, ki jo je v prisrčni objavi poimenovala z "Moja mala princeska."
Ob novici je objavila tri črno-bele fotografije. Na prvi je videti drobno roko novorojenčice, ki jo držita odrasli osebi, na drugi pevka nežno objema svojo hčerko, na tretji pa je prav poseben detajl, ki je navdušil njene oboževalce.
Na fotografiji so namreč trije pari črno-belih športnih copat, dva odrasla in en majhen otroški par. Vsi so postavljeni na rolko, kar je prikupen poklon njeni glasbeni identiteti in uspešnici Sk8er Boi.
Pevka je ob fotografijah zapisala, da je prispela njena mala princeska. Imena deklice za zdaj ni razkrila, prav tako ni javno predstavila njenega očeta.
Nosečnost je uspela ohraniti zasebno
Novica je presenetila tudi zato, ker Avril nosečnosti pred rojstvom ni javno razkrila. O svojem zasebnem življenju je v zadnjih letih govorila precej manj, zato oboževalci niso pričakovali tako velikega presenečenja.
Kot poroča ABC News, je rojstvo otroka potrdil tudi njen predstavnik, ki je sporočil, da pevka uživa v času s svojo družino, obenem pa dela na novem albumu.
Tudi identiteta partnerja za zdaj ostaja zasebna. Pevka ni razkrila, kdo je oče njene hčerke, niti ni podrobneje spregovorila o okoliščinah, ki so vodile do novega družinskega poglavja.
Od uspešnic Complicated in Sk8er Boi do materinstva
Avril Lavigne je svetovno slavo dosegla že pri 17 letih, ko je leta 2002 izdala prvenec Let Go. Z uspešnicami Complicated, Sk8er Boi in I'm with You je postala ena najbolj prepoznavnih glasbenic svoje generacije.
Njena nekoliko uporniška podoba, široke hlače, kravate, športni copati in značilna energija so zaznamovali začetek 2000-ih. Pozneje je nanizala še številne uspešnice, med njimi Girlfriend, My Happy Ending in When You're Gone.
V zasebnem življenju je bila dvakrat poročena. Leta 2006 se je poročila z Deryckom Whibleyjem, pevcem skupine Sum 41, od katerega se je ločila leta 2010. Leta 2013 se je poročila s Chadom Kroegerjem, pevcem skupine Nickelback, vendar sta se leta 2015 razšla.
Od dekleta, ki je s svojimi pesmimi postalo glas generacije, do ženske, ki bo zdaj ustvarjala povsem drugačne spomine. Avril Lavigne je z oboževalci delila eno najbolj osebnih novic doslej, a se je ob tem odločila, da bo najpomembnejši del svoje nove zgodbe za zdaj ohranila zase. Koliko bo materinstvo spremenilo njen vsakdan in ali bo o tej izkušnji spregovorila tudi v svojih prihodnjih pesmih, pa bo pokazal čas.
Vir: ABC News
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