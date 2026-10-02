Igralka prvič po rojstvu otroka stopila pred fotografe

Zvezdnica, ki je znana po vlogah v serijah Parki in rekreacija in Beli lotos, je v New Yorku pritegnila pozornost fotografov. Prišla je na premiero nove serije East of Eden, v kateri igra njen partner Christopher Abbott in s tem po rojstvu otroka naredila velik korak nazaj v svet hollywoodskega blišča. Aubrey Plaza je za dogodek izbrala popolnoma črn stajling, ki je bil v njenem prepoznavnem nekoliko skrivnostnem slogu. Pred fotografi je pozirala samozavestno, a ena podrobnost je bila še posebej očitna, o zasebnem življenju, ki ga je v zadnjih mesecih skrbno skrivala, ni želela razkriti prav ničesar.

icon-expand Aubrey Plaza prvič po porodu v javnosti. FOTO: Profimedia

Pred nekaj meseci je postala mama

Igralka je letos prvič postala mama. S partnerjem Christopherjem Abbottom sta konec julija dobila prvega otroka, deklico. Aubrey je nosečnost javno potrdila šele spomladi, zato je novica tudi takrat presenetila številne njene oboževalce. Od rojstva je svoje zasebno življenje še dodatno umaknila pred javnost. Čeprav so jo fotografi avgusta že ujeli z novorojenčkom, je bil tokratni prihod na premiero njen prvi večji javni nastop po rojstvu.

S partnerjem pred fotografi nista pozirala skupaj

Christopher Abbott je bil eden glavnih obrazov premiere serije East of Eden, Plaza pa je prišla predvsem kot njegova podpora. Kljub temu, da sta se udeležila istega dogodka, pred fotografskimi objektivi nista nastopila kot par. Njuna zveza je bila sicer dolgo precej daleč od hollywoodskega reflektorja. Spoznala sta se pri delu in sodelovala že pred leti, njuno razmerje pa sta javnosti razkrivala zelo počasi. Prav zato je toliko več pozornosti vzbudilo dejstvo, da sta letos postala starša.

icon-expand Aubrey svojo zasebnost skriva pred očmi javnosti. FOTO: Profimedia