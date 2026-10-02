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Igralka prvič po rojstvu otroka stopila pred fotografe

S.B.
Svet slavnih 0
02. 10. 2026 04.00

Aubrey Plaza je nekaj mesecev po rojstvu prvega otroka znova stopila pred fotografe. 42-letna igralka se je udeležila premiere nove serije, v kateri igra njen partner Christopher Abbott in s tem prvič po porodu pokazala, da se vrača v javnost.

Aubrey Plaza
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Zvezdnica, ki je znana po vlogah v serijah Parki in rekreacija in Beli lotos, je v New Yorku pritegnila pozornost fotografov. Prišla je na premiero nove serije East of Eden, v kateri igra njen partner Christopher Abbott in s tem po rojstvu otroka naredila velik korak nazaj v svet hollywoodskega blišča.

Aubrey Plaza je za dogodek izbrala popolnoma črn stajling, ki je bil v njenem prepoznavnem nekoliko skrivnostnem slogu. Pred fotografi je pozirala samozavestno, a ena podrobnost je bila še posebej očitna, o zasebnem življenju, ki ga je v zadnjih mesecih skrbno skrivala, ni želela razkriti prav ničesar.

Aubrey Plaza prvič po porodu v javnosti.
Aubrey Plaza prvič po porodu v javnosti.FOTO: Profimedia

Pred nekaj meseci je postala mama

Igralka je letos prvič postala mama. S partnerjem Christopherjem Abbottom sta konec julija dobila prvega otroka, deklico. Aubrey je nosečnost javno potrdila šele spomladi, zato je novica tudi takrat presenetila številne njene oboževalce.

Od rojstva je svoje zasebno življenje še dodatno umaknila pred javnost. Čeprav so jo fotografi avgusta že ujeli z novorojenčkom, je bil tokratni prihod na premiero njen prvi večji javni nastop po rojstvu.

S partnerjem pred fotografi nista pozirala skupaj

Christopher Abbott je bil eden glavnih obrazov premiere serije East of Eden, Plaza pa je prišla predvsem kot njegova podpora. Kljub temu, da sta se udeležila istega dogodka, pred fotografskimi objektivi nista nastopila kot par.

Njuna zveza je bila sicer dolgo precej daleč od hollywoodskega reflektorja. Spoznala sta se pri delu in sodelovala že pred leti, njuno razmerje pa sta javnosti razkrivala zelo počasi.

Prav zato je toliko več pozornosti vzbudilo dejstvo, da sta letos postala starša.

Aubrey svojo zasebnost skriva pred očmi javnosti.
Aubrey svojo zasebnost skriva pred očmi javnosti.FOTO: Profimedia

Plazino zasebno življenje je bilo v zadnjih letih vse prej kot preprosto. Pred zvezo z Abbottom je bila poročena z režiserjem Jeffom Baeno, ki je umrl januarja 2025. Plaza in Baena sta bila takrat že ločena.

Igralka o svojem zasebnem življenju večinoma ne govori veliko, zato je tudi njena pot v materinstvo potekala precej stran od oči javnosti.

Njen prihod na rdečo preprogo pa je tokrat povedal dovolj: Aubrey Plaza se vrača pred kamere, toda zdi se, da bo del njenega življenja po novem ostal strogo samo njen.

Aubrey Plaza materinstvo znane osebnosti družinsko življenje zvezdniške novice
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