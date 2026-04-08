Novo življenje po izgubi moža, prihaja dojenček

41letna ameriška igralka, Aubrey Plaza, znana po vlogah v komedijah in dramah, pričakuje svojega prvega otroka s partnerjem Christopherjem Abbottom. Po poročanju portala People, je novico, ki je razveselila oboževalce, uradno potrdil tiskovni predstavnik igralke.

Vesela novica po težkem letu

Po zahtevnem letu, v katerem je januarja 2025 Aubrey izgubila svojega nekdanjega moža Jeffa Baena, za igralko zdaj prihaja zdaj svetel preobrat. Novico o nosečnosti so opisali kot "čudovito presenečenje" in poudarili, da se igralka in Abbott počutita blagoslovljena in hvaležna ob tej novi življenjski poti. Plaza je v preteklosti odprto govorila o svojem čustvenem procesu žalovanja. V obdobju po izgubi svojega moža je iskala načine, kako se ponovno postaviti na noge in nadaljevati z življenjem, zato je ta osebna prelomnica mnoge presenetila in ganila.

icon-expand Aubrey Plaza in Chris Abbott FOTO: Profimedia

Od prijatelja do partnerja

Plaza in Abbott sta se najprej spoznala kot kolega, ko sta sodelovala pri offBroadway predstavi Danny and the Deep Blue Sea ter v filmu Black Bear iz leta 2020. Zatem se je njun profesionalni odnos razvil tudi v osebnega, zdaj pa jeseni skupaj pričakujeta svojega prvega otroka. Abbottova je v preteklosti navduševala gledalce v serijah, kot so Girls in Catch22, ter je prepoznavna tudi po nastopih na gledaliških odrih in televizijskih projektih.

Reakcije oboževalcev

Ob tej novici je splet preplavljen s pozitivnimi odzivi, številni oboževalci pa so izrazili podporo igralki po težkih trenutkih in ji zaželeli srečo v novi vlogi mame.

icon-expand Aubrey Plaza FOTO: Profimedia

Kdo je Aubrey Plaza?

Aubrey Plaza je postala znana po svoji edinstveni igri in prepoznavnem humorju, najbolj pa jo mnogi poznajo po vlogi April Ludgate v popularni televizijski seriji Parks and Recreation. Skozi svojo kariero je nastopila tudi v številnih filmih in projektih, ki so jo utrdili kot vsestransko igralko. Čeprav osebne podrobnosti o nosečnosti igralka ohranja zase in ne razkriva podrobnosti, kot so spol otroka ali natančen datum poroda, je jasno, da to predstavlja nov začetek in novo poglavje v njenem življenju po tragičnih dogodkih preteklih let pa tudi trenutek veselja in upanja.