Novo življenje po izgubi moža, prihaja dojenček

41letna ameriška igralka, Aubrey Plaza, znana po vlogah v komedijah in dramah, pričakuje svojega prvega otroka s partnerjem Christopherjem Abbottom. Po poročanju portala People, je novico, ki je razveselila oboževalce, uradno potrdil tiskovni predstavnik igralke.
Vesela novica po težkem letu
Po zahtevnem letu, v katerem je januarja 2025 Aubrey izgubila svojega nekdanjega moža Jeffa Baena, za igralko zdaj prihaja zdaj svetel preobrat. Novico o nosečnosti so opisali kot "čudovito presenečenje" in poudarili, da se igralka in Abbott počutita blagoslovljena in hvaležna ob tej novi življenjski poti.
Plaza je v preteklosti odprto govorila o svojem čustvenem procesu žalovanja. V obdobju po izgubi svojega moža je iskala načine, kako se ponovno postaviti na noge in nadaljevati z življenjem, zato je ta osebna prelomnica mnoge presenetila in ganila.
Od prijatelja do partnerja
Plaza in Abbott sta se najprej spoznala kot kolega, ko sta sodelovala pri offBroadway predstavi Danny and the Deep Blue Sea ter v filmu Black Bear iz leta 2020. Zatem se je njun profesionalni odnos razvil tudi v osebnega, zdaj pa jeseni skupaj pričakujeta svojega prvega otroka.
Abbottova je v preteklosti navduševala gledalce v serijah, kot so Girls in Catch22, ter je prepoznavna tudi po nastopih na gledaliških odrih in televizijskih projektih.
Reakcije oboževalcev
Ob tej novici je splet preplavljen s pozitivnimi odzivi, številni oboževalci pa so izrazili podporo igralki po težkih trenutkih in ji zaželeli srečo v novi vlogi mame.
Kdo je Aubrey Plaza?
Aubrey Plaza je postala znana po svoji edinstveni igri in prepoznavnem humorju, najbolj pa jo mnogi poznajo po vlogi April Ludgate v popularni televizijski seriji Parks and Recreation. Skozi svojo kariero je nastopila tudi v številnih filmih in projektih, ki so jo utrdili kot vsestransko igralko.
Čeprav osebne podrobnosti o nosečnosti igralka ohranja zase in ne razkriva podrobnosti, kot so spol otroka ali natančen datum poroda, je jasno, da to predstavlja nov začetek in novo poglavje v njenem življenju po tragičnih dogodkih preteklih let pa tudi trenutek veselja in upanja.
Vir: People
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV