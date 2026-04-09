Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos

Atina Tošić, mladoletna hči srbske glasbene dive Jelene Karleuše in nekdanjega profesionalnega nogometaša Duška Tošića naj bi po mnenju sledilcev s pomočjo lepotnih posegov povsem spremenila svoj videz.
Čeprav razlika na fotografijah res deluje opazno, za zdaj ni nobene potrditve, da bi šlo za operacijo nosu. Številni komentatorji opozarjajo, da je lahko vtis drugačnega videza posledica osvetlitve, izbranega kota fotografiranja, ličenja ali digitalne obdelave fotografije.
Tema je še posebej zanimiva zato, ker je Karleuša v preteklosti že odkrito spregovorila o pritiskih, s katerimi se soočajo najstnice. Poudarila je, da se številna dekleta že zelo zgodaj odločajo za estetske popravke, kar je po njenem mnenju odraz močnega vpliva družbenih omrežij in lepotnih idealov.
Prav obdobje adolescence je pogosto čas, ko mladi intenzivneje raziskujejo svojo identiteto, videz in samozavest. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da imajo starši ključno vlogo pri grajenju zdrave samopodobe, saj lahko z odprtim pogovorom, podporo in sprejemanjem pomagajo otroku razviti bolj realen odnos do lastnega telesa.
Ne glede na to, ali gre pri Atini Tošić zgolj za drugačen zorni kot ali za morebiten poseg, zgodba znova odpira pomembno vprašanje: kako močno družbena omrežja vplivajo na dojemanje lepote med mladimi?
Vir: Story.hr
