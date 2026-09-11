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Za tri leta študija bi lahko starša odštela skoraj 90.000 evrov

S.B.
Svet slavnih 0
11. 09. 2026 14.05

Atina Tošić, starejša hčerka srbske pevke Jelene Karleuše in nekdanjega nogometaša Duška Tošića, začenja novo življenjsko poglavje. Po končani srednji šoli se seli v Milano, kjer bo nadaljevala izobraževanje na področju, ki ji je očitno še posebej blizu, vpisala je modni menedžment.

Jelena

Izbrala je Milano in modni menedžment

18-letna Atina bo po poročanju srbskih medijev oktobra začela študij modnega menedžmenta v Milanu. Njena mama je novico tudi sama potrdila in povedala, da bo hčerko spremljala v Italijo, kjer bodo uredili vse potrebno za njen začetek študija.

Gre za področje, ki ni usmerjeno v samo oblikovanje oblačil, temveč predvsem v poslovno plat modne industrije. Programi s področja Fashion Business in Fashion Management vključujejo teme, kot so upravljanje modnih znamk, poslovni razvoj, komunikacija, projektno vodenje, podjetništvo in analiza modnega trga. Tudi uradna spletna stran Istituto Marangoni med svojimi področji izpostavlja Fashion Business in programe, povezane z modnim menedžmentom.

Atina je sicer junija uspešno zaključila srednjo šolo. Takrat so srbski mediji poročali, da je obiskovala prestižno mednarodno zasebno šolo, zdaj pa se podaja na novo stopnjo izobraževanja v tujini.

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Skoraj 90.000 evrov samo za študij

Največ pozornosti je pritegnila cena njenega izobraževanja. Po trenutno javno objavljenih podatkih naj bi letna šolnina za študente iz držav zunaj Evropske unije znašala 25.800 evrov, poleg tega pa je treba vsako leto plačati še približno 4.000 evrov vpisnine. To pomeni okoli 29.800 evrov na leto.

Ker program traja tri leta, bi skupni strošek šolnin in vpisnin znašal približno 89.400 evrov, oziroma zaokroženo skoraj 90.000 evrov. Pomembno pa je poudariti, da gre za izračun na podlagi javno objavljenih cen in ne za uradno potrjen znesek, ki bi ga Karleuša in Tošić že plačala. V ceno prav tako niso vključeni življenjski stroški.

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Starša ji bosta kupila tudi stanovanje

Šolnina pa očitno ni edini velik strošek. Po poročanju Kurirja sta se Jelena Karleuša in Duško Tošić odločila, da bosta hčerki v Milanu zagotovila tudi stanovanje.

Stanovanje naj bi bilo v bližini ustanove, ki jo bo obiskovala in približno deset minut vožnje od milanskega Duoma ter znamenite nakupovalne ulice Via Montenapoleone. Cene oziroma vrednosti stanovanja mediji niso objavili.

Jelena je ob tem povedala, da se je z nekdanjim možem dogovorila, da se bosta pri skrbi za hčerko izmenjevala. Tako naj bi bil eden od njiju ves čas v Milanu, saj želita, da bi bila Atina med študijem varna in imela podporo družine.

"Z njo bova ves čas Duško ali jaz. Tako smo se dogovorili," je po poročanju Kurirja povedala Karleuša.

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Želi si vstopiti v modno industrijo

Da je Atina izbrala prav modni menedžment, ni povsem presenetljivo. Njena mama je že vrsto let močno povezana z modnim svetom, Atina pa je odraščala ob eni najbolj prepoznavnih regionalnih estradnih osebnosti.

Jelenin prijatelj in sodelavec Zoran Birtašević je za Kurir povedal, da je Atina že izbrala svojo smer in da ji želi, da bi vztrajala pri svoji zamisli ter postala del modne industrije.

Milano je pri tem precej logična izbira. Mesto velja za eno najpomembnejših svetovnih središč mode in je dom številnih prestižnih modnih hiš, oblikovalcev ter izobraževalnih ustanov, povezanih z modno industrijo.

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Vir: Kurir.rs

Atina Tošić Jelena Karleuša modni menedžment študij v tujini Milano
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