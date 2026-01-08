Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic

Igralka, ki se je leta 2014 poročila s Christopherjem Frenchem , je mama dveh otrok. Marca 2021 sta dobila prvo hčerko, Jupiter Irish French , tri leta pozneje pa drugo hčerko, Emerson Clover , ki je prišla na svet septembra 2024.

Ashley Tisdale French je sprožila val razprav, ko je sporočila, da se je umaknila iz t. i. "toxic mom group". 40-letna igralka je svojo odločitev delila v osebnem eseju za The Cut .

Čeprav se pogosto romantizira ideja, da vsak otrok potrebuje "svojo vas", ki nudi podporo, je Ashley v eseju odkrila, kako se lahko ti prijateljski krogi spremenijo iz podpornih v izključujoče in toksične.

Kmalu po rojstvu prve hčerke je Ashley navezala tesnejše prijateljstvo s skupino mamic. Sprva jih je dojemala kot svojo "vas", a se je skupina kmalu spremenila. V eseju je zapisala: "Spomnim se, da sem bila izključena iz nekaj druženj, vendar sem to izvedela, ker sem na Instagramu videla objavljene fotografije."

Dodala je še: "Drugič, na enem izmed večerov pri mamah sem ugotovila, kje sem sedela – na koncu mize, daleč od ostalih žensk. Začela sem se počutiti izključeno, opazila sem vse načine, kako so me izločale."

Na koncu je Ashley skupini napisala: "To je zame preveč kot v srednji šoli in nočem več sodelovati." Po odhodu je priznala, da je veliko srečnejša.

Odzivi na njen esej so bili večinoma pozitivni, mnoge mamice so priznale svoje lastne toksične skupine. Hkrati pa je razkritje sprožilo tudi raziskovanje oboževalcev na TikToku in Instagramu, ki so poskušali ugotoviti, koga Ashley pušča za sabo.