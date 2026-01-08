Bibaleze.si
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic

B.R.
Svet slavnih 1
08. 01. 2026 08.51

Ashley Tisdale French je razburkala javnost, ko je priznala, da je prekinila stike s svojo toksično skupino mamic. V eseju je igralka in mama dveh otrok opisala, kako so se sprva podporne prijateljske vezi spremenile v izključujoče in čustveno naporne odnose.

Ashley Tisdale French

Ashley Tisdale French je sprožila val razprav, ko je sporočila, da se je umaknila iz t. i. "toxic mom group". 40-letna igralka je svojo odločitev delila v osebnem eseju za The Cut.

Igralka, ki se je leta 2014 poročila s Christopherjem Frenchem, je mama dveh otrok. Marca 2021 sta dobila prvo hčerko, Jupiter Irish French, tri leta pozneje pa drugo hčerko, Emerson Clover, ki je prišla na svet septembra 2024.

Igralka, ki se je leta 2014 poročila s Christopherjem Frenchem, je mama dveh otrok.
Igralka, ki se je leta 2014 poročila s Christopherjem Frenchem, je mama dveh otrok. FOTO: Profimedia

Čeprav se pogosto romantizira ideja, da vsak otrok potrebuje "svojo vas", ki nudi podporo, je Ashley v eseju odkrila, kako se lahko ti prijateljski krogi spremenijo iz podpornih v izključujoče in toksične.

Kmalu po rojstvu prve hčerke je Ashley navezala tesnejše prijateljstvo s skupino mamic. Sprva jih je dojemala kot svojo "vas", a se je skupina kmalu spremenila. V eseju je zapisala: "Spomnim se, da sem bila izključena iz nekaj druženj, vendar sem to izvedela, ker sem na Instagramu videla objavljene fotografije."

Dodala je še: "Drugič, na enem izmed večerov pri mamah sem ugotovila, kje sem sedela – na koncu mize, daleč od ostalih žensk. Začela sem se počutiti izključeno, opazila sem vse načine, kako so me izločale."

Na koncu je Ashley skupini napisala: "To je zame preveč kot v srednji šoli in nočem več sodelovati." Po odhodu je priznala, da je veliko srečnejša.

Odzivi na njen esej so bili večinoma pozitivni, mnoge mamice so priznale svoje lastne toksične skupine. Hkrati pa je razkritje sprožilo tudi raziskovanje oboževalcev na TikToku in Instagramu, ki so poskušali ugotoviti, koga Ashley pušča za sabo.

Kdo bi lahko bil del te toksične skupine?

Čeprav Ashley ni imenovala nikogar, so oboževalci začeli ugibati o znanih mamicah, ki so povezane z Disneyjevimi zvezdnicami in vplivnimi starši. Med tistimi, ki so jih pogosto povezovali s skupino, je Hilary Duff, ki ima štiri otroke in je njena dolgoletna prijateljica, a Ashleyini predstavniki so zanikali kakršnokoli napetost med njima. Mandy Moore, mama treh otrok, je bila prav tako del širšega kroga druženja, a je odtlej postala manj vidna v Ashleyinih družabnih objavah. Meghan Trainor, pevka in mama dveh sinov, je v skupini delila materinske izkušnje in skupne trenutke z drugimi mamicami.

Poleg zvezdniških mamic so bile v krogu tudi vplivnice, kot je Gaby Dalkin, priljubljena kulinarična ustvarjalka z več kot milijon sledilcev, ki je prispevala k vsakodnevni dinamiki skupine. Samii Ryan, modna oblikovalka in mama dveh sinov, je skupino občasno podprla z objavami na družbenih omrežjih, čeprav je njena vloga ostala manj izpostavljena.

MojsterSplinter 08. 01. 2026 15.45
Slika pove vse.
