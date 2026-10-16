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Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv

S.B.
Svet slavnih 0
16. 10. 2026 02.15

Medtem ko se številne ženske veselijo materinstva, se je ameriška igralka Ashley Judd že zelo mlada odločila, da ne bo imela bioloških otrok. Njena odločitev ni izhajala iz pomanjkanja ljubezni do otrok, temveč iz prepričanja, da je na svetu že veliko otrok, ki potrebujejo varnost, pozornost in ljubezen.

Ashley Judd
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Odločitev je sprejela že pri 18 letih

Ashley Judd je v knjigi All That Is Bitter and Sweet, ki je izšla leta 2011razkrila, da o tem, da ne želi imeti bioloških otrok, razmišlja že od svojega 18. leta. Že takrat je dvomila o družbenem prepričanju, da bi morali ljudje, ki imajo dovolj sredstev in možnosti, te prenesti na svoje potomce.

Sama je verjela, da bi lahko svojo energijo in vire namenila tudi otrokom, ki so se že rodili, a nimajo ustrezne podpore. V svoji knjigi je zapisala, da ne potrebuje svojih otrok, saj je na svetu toliko osirotelih in zapuščenih otrok, ki potrebujejo ljubezen, pozornost, čas in skrb.

"Otroci, ki so že tukaj, so tudi moji," je pojasnila igralka.

Njeno razmišljanje je bilo povezano tudi z občutkom odgovornosti do sveta. Menila je, da lahko ljudje, ki imajo znanje, sredstva in vpliv, veliko prispevajo k izboljšanju življenja otrok, ki se že soočajo z revščino, zanemarjanjem ali drugimi težkimi okoliščinami.

Ashley Judd nekoč ...
Ashley Judd nekoč ...FOTO: Profimedia

Materinstvo ni edina oblika ljubezni do otrok

Čeprav se je odločila, da ne bo postala biološka mama, to ne pomeni, da je otroke izključila iz svojega življenja. Ashley je tudi botra deklici Sofii, hčerki svojega nekdanjega moža, nekdanjega dirkača Daria Franchittija, in njegove sedanje žene Eleanor Robb.

Igralka je sicer že vrsto let dejavna na področju človekoljubnega dela. Sodelovala je z mednarodnimi organizacijami in se posvečala temam, kot so zdravje žensk, enakost spolov, trgovina z ljudmi in zaščita ranljivih skupin. Leta 2016 je postala ambasadorka dobre volje Sklada Združenih narodov za prebivalstvo (UNFPA).

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Njena zgodba odpira pomembno vprašanje

Njena odločitev opozarja na to, da materinstvo ni edina življenjska pot in da se ženskam ni treba odločiti za otroke zgolj zaradi pričakovanj okolice. Nekatere si želijo velike družine, druge se odločijo za enega otroka, tretje za posvojitev, četrte pa za življenje brez lastnih otrok.

Pomembno je, da je odločitev osebna in premišljena ter da je ne presojamo zgolj skozi družbena pričakovanja. Tudi življenje brez bioloških otrok je lahko polno ljubezni, odnosov in skrbi za druge.

Juddova je svojo odločitev sprejela že kot najstnica in jo pozneje podrobneje pojasnila v knjigi. Njeno sporočilo je jasno: za to, da bi otrokom ponudili ljubezen in podporo, ni treba biti njihov biološki starš.

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Viri: CBS News, Life and Style

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ashley Judd materinstvo družina odločitev brez otrok humanitarno delo
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