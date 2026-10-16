Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv

Ashley Judd je v knjigi All That Is Bitter and Sweet, ki je izšla leta 2011razkrila, da o tem, da ne želi imeti bioloških otrok, razmišlja že od svojega 18. leta. Že takrat je dvomila o družbenem prepričanju, da bi morali ljudje, ki imajo dovolj sredstev in možnosti, te prenesti na svoje potomce.

Sama je verjela, da bi lahko svojo energijo in vire namenila tudi otrokom, ki so se že rodili, a nimajo ustrezne podpore. V svoji knjigi je zapisala, da ne potrebuje svojih otrok, saj je na svetu toliko osirotelih in zapuščenih otrok, ki potrebujejo ljubezen, pozornost, čas in skrb.

"Otroci, ki so že tukaj, so tudi moji," je pojasnila igralka.

Njeno razmišljanje je bilo povezano tudi z občutkom odgovornosti do sveta. Menila je, da lahko ljudje, ki imajo znanje, sredstva in vpliv, veliko prispevajo k izboljšanju življenja otrok, ki se že soočajo z revščino, zanemarjanjem ali drugimi težkimi okoliščinami.