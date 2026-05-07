Tako velik je že prvorojenec odtujenega princa Harryja

S.B.
Svet slavnih 0
07. 05. 2026 13.48

Čeprav Meghan Markle in princ Harry svoje otroke le redko pokažeta javnosti, je vojvodinja Susseška tokrat naredila izjemo. Ob rojstnem dnevu sina Archieja je na družbenih omrežjih delila prisrčne družinske fotografije, ki so hitro zaokrožile po spletu in navdušile oboževalce kraljeve družine po vsem svetu.

Princ Archie

Meghan Markle je ob sedmem rojstnem dnevu svojega sina Archieja na družbenih omrežjih objavila redke družinske fotografije, ki so hitro pritegnile pozornost svetovnih medijev in oboževalcev kraljeve družine.

Vojvodinja Susseška je ob fotografijah zapisala: "Sedem let pozneje ... vse najboljše za rojstni dan našemu ljubkemu fantku."

Na eni izmed fotografij je mogoče videti novorojenega princa Archieja, ki spi na prsih svojega očeta, princa Harryja. Druga fotografija prikazuje Archieja med sprehodom po plaži skupaj z mlajšo sestro, princeso Lilibet, oba pa imata značilne rdečkaste lase, ki sta jih očitno podedovala po očetu.

Meghan in Harry sicer zelo redko delita fotografije svojih otrok, saj želita zaščititi njuno zasebnost po odhodu iz britanske kraljeve družine. Družina danes živi v Montecitu v Kaliforniji, kjer skušata otrokom omogočiti čim bolj normalno otroštvo stran od medijskega pritiska.

Brezpogojno me ljubi. Meghan Markle o podpori, ki ji jo daje princ Harry
Archie se je rodil 6. maja 2019 v Londonu in je trenutno šesti v vrsti za britanski prestol. Tuji mediji poudarjajo, da Meghan v zadnjem času nekoliko pogosteje deli utrinke družinskega življenja, odkar se je leta 2025 vrnila na Instagram.

Vir: People.com

kraljeva družina Meghan Markle princ Harry Archie Lilibet
