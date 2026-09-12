Ko ga boste videli, boste takoj vedeli, kdo je njegov slavni oče

Aran Murphy se je na rdeči preprogi pojavil ob promociji nove serije Youth, v kateri je dobil eno glavnih vlog. Prav intervju z mlajšim Murphyjem je v zadnjih dneh postal viralen, saj gledalci niso opazili le podobnih obraznih potez, temveč tudi njegove geste, način govorjenja in izraznost, ki jih močno spominjajo na njegovega slavnega očeta. Eden od razlogov za takšne primerjave je tudi dejstvo, da je bil Aran doslej precej oddaljen od žarometov. Cillian Murphy in njegova žena Yvonne McGuinness sta svoje družinsko življenje večinoma držala stran od javnosti, zato je vsak nov pogled na njuna sinova deležen precejšnje pozornosti.

icon-expand Aran je čista kopija svojega slavnega očeta. FOTO: Profimedia

Tudi sam stopa po očetovih stopinjah

Aran pa ni zanimiv zgolj zato, ker je sin zvezdnika Oppenheimerja in serije Peaky Blinders. Mladenič namreč že gradi svojo igralsko kariero. V seriji Youth, ki jo je ustvarila in v njej nastopa Sharon Horgan, igra sina njenega lika. HBO je potrdil, da bo serija premiero doživela 20. septembra, zgodba pa spremlja 50-letno ločenko, ki se ob skrbi za ostarela starša ukvarja tudi z ljubezenskim življenjem in odnosom s svojim že skoraj odraslim sinom.

To pa ni Aranov prvi igralski korak

Pred tem se je pojavil v filmu Lola, sodeluje pa tudi pri prihajajočem filmu Klara and the Sun, ki ga režira Taika Waititi. Poleg tega je dobil vlogo v novi HBO-jevi seriji War, v kateri igrata tudi Dominic West in Sienna Miller.

icon-expand Cillian Murphy FOTO: AP

Oče mu je dal en pomemben nasvet

Cillian Murphy svojega sina pri igralski karieri podpira, vendar mu je že dal tudi zelo konkreten nasvet. O njem je letos govoril v intervjuju za E! News, ko je pojasnil, kaj mu svetuje pri začetku kariere. "Vedno obesi svoj kostum." Gre za stavek, ki ga je sam slišal na začetku svoje kariere in ga očitno nosi s seboj še danes. Z njim je sinu položil na srce, naj ne pozabi na spoštovanje do ekipe, poklica in povsem običajnega dela, ki spremlja velike filmske vloge. Aran tako počasi zapušča senco slavnega očeta in si ustvarja svoje ime. A če je njegov zadnji nastop na rdeči preprogi kakršenkoli pokazatelj, bo primerjavam s Cillianom Murphyjem težko ubežati, že zato, ker je podobnost med njima tista, ki jo je skoraj nemogoče spregledati.

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