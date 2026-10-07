Sin Anžeta Kopitarja praznuje 10 let, mama Ines pa ganila s priznanjem

Jakob Kopitar je dopolnil deset let, s tem pa vstopil v obdobje, ki ima za marsikaterega starša prav poseben pomen, dvomestno število svečk na torti. Njegova mama Ines je ob fotografijah na Instagramu zapisala čustveno voščilo, v katerem je opisala, kakšen fant odrašča ob njiju. "To je 10 za našega fanta, ki obožuje šport, družino in prijatelje," je zapisala.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Vsak dan nas znova presenečaš"

Ines je poudarila, da jo Jakob vsak dan znova preseneča s svojo domišljijo, veliko srčnostjo in energijo. "Ne moremo se naveličati tvoje divje domišljije, tvojega velikega srca, tvoje energije in načina, kako narediš vse okoli sebe samo še malo bolj zabavno," je zapisala. O njem pravi, da je eden tistih ljudi, ki jih v prostoru preprosto ne moreš spregledati. "Vstopiš v sobo in vsi vedo, da si tam," se je pošalila in dodala, da je njegova prisotnost velika, njegovo srce pa še večje. Ob tem ni pozabila na njegovo ljubezen do športa, ki jo je izpostavila že v uvodnem delu voščila.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Ostani točno takšen, kot si"