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Sin Anžeta Kopitarja praznuje 10 let, mama Ines pa ganila s priznanjem

S.B.
Svet slavnih 0
07. 10. 2026 10.11

Jakob, sin slovenskega hokejskega zvezdnika Anžeta Kopitarja in njegove žene Ines, je praznoval 10. rojstni dan. Ob tej priložnosti sta mu ponosna starša namenila posebno voščilo in s svojimi sledilci delila nekaj družinskih fotografij.

anže kopitar
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Jakob Kopitar je dopolnil deset let, s tem pa vstopil v obdobje, ki ima za marsikaterega starša prav poseben pomen, dvomestno število svečk na torti.

Njegova mama Ines je ob fotografijah na Instagramu zapisala čustveno voščilo, v katerem je opisala, kakšen fant odrašča ob njiju.

"To je 10 za našega fanta, ki obožuje šport, družino in prijatelje," je zapisala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vsak dan nas znova presenečaš"

Ines je poudarila, da jo Jakob vsak dan znova preseneča s svojo domišljijo, veliko srčnostjo in energijo.

"Ne moremo se naveličati tvoje divje domišljije, tvojega velikega srca, tvoje energije in načina, kako narediš vse okoli sebe samo še malo bolj zabavno," je zapisala.

O njem pravi, da je eden tistih ljudi, ki jih v prostoru preprosto ne moreš spregledati.

"Vstopiš v sobo in vsi vedo, da si tam," se je pošalila in dodala, da je njegova prisotnost velika, njegovo srce pa še večje.

Ob tem ni pozabila na njegovo ljubezen do športa, ki jo je izpostavila že v uvodnem delu voščila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ostani točno takšen, kot si"

Sinu je zaželela, naj še naprej ostane zvest samemu sebi.

"Še naprej sanjaj velike sanje, močno ljubi, spravljaj ljudi v smeh, bodi dober prijatelj in naredi ta svet boljši že samo s tem, da si v njem," je zapisala.

Ob deseti obletnici rojstva sina pa je priznala tudi nekaj, kar ob otrokovih rojstnih dnevih občuti marsikateri starš. "Tako zelo sva ponosna na fanta, v katerega odraščaš, vendar si želim, da bi lahko čas vsaj malo upočasnila," je zapisala.

Objavo je zaključila s preprostim voščilom: "Vse najboljše za 10. rojstni dan, Jakoby! Dve števki! Rada te imava bolj, kot boš kdaj vedel."

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