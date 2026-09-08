Kopitarjevi začeli novo življenje v Sloveniji

Anžetova žena Ines Kopitar je na Instagramu objavila nekaj družinskih fotografij in ob njih zapisala: "4. in 6. razred, nova šola, novi prijatelji, nova država. Srečni." S kratkim zapisom je razkrila, da sta otroka vstopila v novo šolsko okolje, družina pa je s tem naredila še en pomemben korak pri vračanju v domovino. Za otroka, ki sta večino svojega življenja preživela v ZDA, je to velika sprememba. Nova država pomeni novo okolje, nove sošolce in drugačen šolski sistem. Hkrati pa je iz njenega zapisa mogoče razbrati, da so spremembo sprejeli z veseljem in optimizmom.

Po 20 letih NHL-ja se je vrnil domov

Selitev družine je povezana z velikim prelomom v življenju Anžeta Kopitarja. Slovenski hokejski zvezdnik je po sezoni 2025/26 zaključil svojo izjemno 20-letno kariero v ligi NHL, vseh dvajset sezon pa je odigral za Los Angeles Kingse. Reuters je ob napovedi njegovega slovesa poročal, da je Kopitar svojo odločitev povezal tudi z željo, da bi bil po koncu kariere bolj prisoten za ženo in otroka. Kopitar je bil v Los Angelesu ena največjih športnih osebnosti. V NHL je prišel kot prvi Slovenec in v dresu Kingsov osvojil dva Stanleyjeva pokala, v karieri pa je prejel tudi številne individualne nagrade.

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Otroka sta odraščala med Slovenijo in Ameriko

Anže in Ines sta si družinsko življenje ustvarila v Združenih državah, kjer sta odraščala tudi njuna otroka. Reuters je že lani poročal o Kopitarjevi družini in njunem skupnem življenju, ob koncu njegove kariere pa sta bila žena in otroka tudi ob njem na pomembni novinarski konferenci. Posebno zanimivo je, da sta otroka očetovo športno kariero spremljala od blizu. Reuters je junija 2025 poročal, da je Kopitar novico o osvojitvi svoje tretje nagrade Lady Byng izvedel med družinskimi počitnicami v Sloveniji. Prav otroka sta mu takrat sporočila, da je ponovno prejel priznanje za športno vedenje. Zdaj se je razmerje med obema svetovoma očitno obrnilo: Slovenija ni več samo kraj družinskih počitnic, temveč njihov novi dom.

Hokej je v družini Kopitar že več generacij

Kopitarjeva družinska zgodba je tesno povezana s hokejem. Anže je odraščal na Hrušici pri Jesenicah, kjer je prve korake na ledu naredil pod očetovim vodstvom. Njegov oče Matjaž Kopitar je bil nekdanji hokejist in trener ter dolgoletni selektor slovenske reprezentance. Prav Matjaž je bil Anžetov prvi trener, skupaj z Anžetovim dedkom pa je sinu za hišo pripravil celo ledeno ploskev. Anže je pri 16 letih odšel na Švedsko, kar je bila ena ključnih odločitev na njegovi športni poti. Kot je pozneje povedal, je bil odhod od doma težak, vendar je vedel, kaj želi doseči. Tudi mlajši brat Gašper je šel po isti karierni poti. Družinska povezava s športom je bila torej zelo močna že dolgo pred Anžetovim odhodom v NHL.

icon-expand Anže Kopitar FOTO: AP

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